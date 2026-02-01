Как справлялись в непогоду? О перспективах Белорусской железной дороги – интервью с Борисом Тихамировым

Белорусская железная дорога продолжает укреплять статус важнейшего связующего звена в системе международных транспортных коридоров. О работе Белорусской железной дороги поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, начальником Оршанского вагонного депо Борисом Борисовичем Тихамировым. Железная дорога играет серьезную роль в экономике. Перспективы в развитии железнодорожных перевозок на ближайшее пятилетие

Борис Тихамиров, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

В первую очередь, контейнерные перевозки, которые сейчас широко используются белорусской железной дорогой для перевозки грузов. Потому что, во-первых, и срок доставки грузов намного сокращается. В том числе в Китай. Это порядка от 14 дней где-то в среднем поезд идет контейнерный по маршруту. Это перспектива еще и потому, что это дополнительное привлечение грузопотока транзитного в нашу страну. Привлечение грузопотока – это объемы работы для нашей железной дороги. Это работа для непосредственно наших предприятий железнодорожных и соответствующие доходы. Как санкции повлияли на работу железных дорог и служб депо?

Борис Тихамиров:

Санкции определенные тоже внесли, конечно, коррективы в работу дороги. В первую очередь это, конечно, поставки комплектующих запасных частей для обслуживания подвижного состава. Сейчас принимаются все меры для того, чтобы заместить данный вид запасных частей, то есть разместить заказы на их изготовление на предприятиях Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу железнодорожного подвижного состава. Санкции также повлияли на грузопоток транзитный, то есть произошло снижение этого грузопотока. На Белорусской железной дороге предпринимаются все меры для того, чтобы восстановить транзитный поток, обеспечить привлекательность нашей белорусской железной дороги. Для этого сейчас осуществляются контейнерные перевозки грузов. Непосредственно в контейнерах различная номенклатура грузов. Это ускоренные контейнерные поезда, непосредственно сообщение Европа-Китай. Сейчас данные поезда осуществляют перевозки и Китай-Европа. В этом году в Беларуси выдалась настоящая морозная зима. Как БелЖД справляется с непогодой?

Борис Тихамиров:

Зима порадовала нас, в свою очередь внесла, конечно, коррективы и в работу Белорусской железной дороги. Но четкая и слаженная работа всех служб, начиная и с дистанции пути, успешно преодолевали последствия снегопада, который произошел у нас 9 января. Мы, как работники Оршанского вагонного депо, в свою очередь, также помогали своим коллегам, выделяли своих работников непосредственно на станции узла для того, чтобы помогать в очистке стрелочных переводов. И также наши работники непосредственно принимали участие в очистке путей и стрелочных переводов в Оршанском вагонном депо для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу пункта текущего цепочного ремонта вагонов. Год белорусской женщины. Вклад женщин в работу Белорусской железной дороги