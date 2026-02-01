Тысячи французов вышли на улицы Парижа с требованием немедленно прекратить многомиллиардное спонсирование Украины, а также вывести страну из НАТО и Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди в ярости рвут флаги ЕС, призывая вернуть Франции суверенитет, обвиняя Брюссель и Вашингтон в том, что страна стала одной из самых бедных в Европе. За все время военных действий Париж выделил на помощь Киеву более 10 миллиардов евро. На этом фоне сами французы, по данным исследований, лишаются обыденных благ. 77 % граждан пессимистично смотрят в будущее.

Они там наверху, в Елисейском дворце и в Брюсселе, давно живут в другом мире. Им важнее одобрение в Вашингтоне, чем благополучие французского фермера или рабочего. Франция не провинция Евросоюза. Посмотрите, во что нас превратили. Мы не можем сами решать, с кем торговать, как вести политику, как защищать свои границы. Нами командуют чужие чиновники.

В Нацсобрание Франции уже внесена резолюция о выходе из Североатлантического альянса. Официальным поводом для демарша стала серия действий США, в том числе территориальные притязания на датскую Гренландию.

На этом фоне Париж не хочет в очередной раз стать инструментом обслуживания интересов Белого дома. В 1966 году генерал де Голль уже выводил Францию из военного блока по тем же причинам. Страна вернулась в Альянс лишь спустя десятилетия.