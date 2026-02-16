Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Дубае

Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире категории 1000 в Дубае. В поединке первого круга основы белоруска встречалась с Сораной Кырстя из Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оппонентка опережает отечественную спортсменку в рейтинге белее чем на 80 пунктов. Это во многом и предопределило исход дуэли. Первый сет соперница оставила за собой с комфортным счетом – 6:3. Вторая партия получилась гораздо более упорной. В ней Александра уступала – 4:5, но сумела забрать чужую подачу.

В итоге исход игрового отрезка решился на тай-брейке, однако и там Сорана была точнее – 8:6. Девушки провели на корте без малого два часа. За это время землячка допустила две двойные ошибки и реализовала лишь три брейк-пойнта из восьми. Саснович пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию, обыграв британку Сонай Картал и хорватку Петру Марцинко.