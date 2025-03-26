На изготовление Слуцкого пояса нужно 60 часов – показываем уникальный станок, аналогов которому нет в мире

Слуцкие пояса – это целый пласт истории и достояние всего нашего белорусского народа. Уникальная возможность – увидеть в работе этот станок, изготовленный по спецзаказу предприятия. Оборудование было закуплено в рамках реализации государственной программы по возрождению технологии ткачества тех самых Слуцких поясов. Аналогов в мире нет. Станок может переплетать нити тоньше человеческого волоса и создавать удивительной красоты рисунки.

Татьяна Новик, экскурсовод музея истории Слуцких поясов предприятия «Слуцкие пояса»:

Станок состоит из двух частей, самая основная, большая часть – нижняя, верхняя часть называется «Жаккардовая машина». Верхняя часть отвечает за рисунок на поясе. Управляется этот станок с двух компьютеров. В одном компьютере программа для основной части станка, во второй уже идет каталог. Изготавливается классический пояс по времени 60 часов, классический пояс – это 3,5 метра на 35 сантиметров. Пояса на данный момент изготавливаются из натурального шелка с добавлением настоящего золота или серебра, также из искусственного. Хотя уже все программы в компьютерах, все равно мы видим, что человек находится рядом. Станок не запускается один ни в коем случае, из-за того, что у нас там маленькие челночки бегают справа налево, ниточки могут запутаться, нить оборвется, по поясу побежит дорожка, и этот пояс уже будет испорчен.