Лукашенко – Глазьеву: «Любое государство должно защищать своё»
Во Дворце Независимости прошла встреча Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Поводом для обстоятельного разговора стало предстоящее заседание Высшего госсовета, запланированное на 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока Старый Свет не решился заняться поиском утраченного благоденствия, Беларусь укрепляет свою безопасность с опорой на проверенные государства-партнеры.
«Будем занимать суверенную позицию, а не лизать кого-то» – Лукашенко об участии Беларуси в Совете мира. Подробности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Россия – здесь ресурсы, у вас высочайшие технологии. Давайте вместе сотрудничать. Это евразийский регион, и это была бы самая мощная организация. Чего они хотели? Сейчас одумался Макрон или еще кто-то на закате своей карьеры: будем устанавливать с Россией контакты, будем разговаривать.
Так от этого никто не отказывался. Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались. Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что давайте, не надо.
Баланс в геополитических весах – это прежде всего ради безопасности. А вот экономическая стабильность нашей страны зависит от сотрудничества с Россией. С приходом нового госсекретаря Союзного государства, прежде всего экономиста, это устроило и Минск, и Москву – повестка встреч наполнена конкретикой.
Александр Лукашенко:
Хорошо, что вы наконец-то (в отличие от прежних аппаратчиков) предложили приемлемых семь вопросов. 27, ну слушайте, ну кто обсудит 27 вопросов?
– У нас все согласовано.
– Да, поэтому то, что надо обсудить, мы обсудим. Если будет больше определенности со стороны российского правительства, мы и наше пространство экономическое защитим. Из огня в полымя не вскочить. Любое государство должно защищать свое. И мы в этом направлении будем двигаться, никого не наклоняя, не включая Россию внутрь Беларуси, а Беларусь – в Россию. У нас ума хватит, чтобы в этой ситуации смонтировать настоящий союз, который будет неразделим, и никому не будет позволено оторвать кого-то куда-то, тем более Беларусь от России.
В повестке предстоящих переговоров на высшем уровне учтены сразу несколько предложений белорусского лидера. Это и создание товара Союзного государства. Учредить этакую метку, которая бы давала зеленый свет на нашем рынке общей продукции, предложил Первый, посещая иркутских авиастроителей.
Второе предложение Александра Лукашенко – защитить всех нас от некачественных товаров. В Беларуси создана целая система контроля качества. А теперь и российские потребители будут защищены от «рыночников», радеющих только за сверхприбыль.
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