Лукашенко – Глазьеву: «Любое государство должно защищать своё»

Во Дворце Независимости прошла встреча Александра Лукашенко с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым. Поводом для обстоятельного разговора стало предстоящее заседание Высшего госсовета, запланированное на 26 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Россия – здесь ресурсы, у вас высочайшие технологии. Давайте вместе сотрудничать. Это евразийский регион, и это была бы самая мощная организация. Чего они хотели? Сейчас одумался Макрон или еще кто-то на закате своей карьеры: будем устанавливать с Россией контакты, будем разговаривать.

Так от этого никто не отказывался. Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались. Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина, что давайте, не надо.

Баланс в геополитических весах – это прежде всего ради безопасности. А вот экономическая стабильность нашей страны зависит от сотрудничества с Россией. С приходом нового госсекретаря Союзного государства, прежде всего экономиста, это устроило и Минск, и Москву – повестка встреч наполнена конкретикой.