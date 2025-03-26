Как удалить клеща в домашних условиях? Советы врача-эпидемиолога

С приходом тепла в Беларуси активизировались клещи. Более 17 человек уже успели обратиться к врачам за оказанием медицинской помощи. Особенно это коснулось южных регионов страны. Но в столице этих зловредных насекомых не меньше. Обычно клещи активны с марта по ноябрь. А когда температура выше 5 градусов, лесные вампиры выходят на охоту.

Кровопийцы любят влажную местность. Нередко их можно встретить в смешанных лесах, на дачах, в огородах и даже в парках. Обитают вредители в высокой траве на максимальной высоте до 50 сантиметров. Они не летают, не прыгают, но способны хорошо удерживаться на коже человека.