Как удалить клеща в домашних условиях? Советы врача-эпидемиолога

С приходом тепла в Беларуси активизировались клещи. Более 17 человек уже успели обратиться к врачам за оказанием медицинской помощи. Особенно это коснулось южных регионов страны. Но в столице этих зловредных насекомых не меньше. Обычно клещи активны с марта по ноябрь. А когда температура выше 5 градусов, лесные вампиры выходят на охоту.
Кровопийцы любят влажную местность. Нередко их можно встретить в смешанных лесах, на дачах, в огородах и даже в парках. Обитают вредители в высокой траве на максимальной высоте до 50 сантиметров. Они не летают, не прыгают, но способны хорошо удерживаться на коже человека.
Ольга Семижон, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Для профилактики укуса клеща перед отправлением в лес необходимо одеться в однотонную светлую одежду для улучшения обнаружения клеща. Желательно, чтобы она максимально прикрывала также кожные покровы, чтобы клещу было труднее залезть под эту одежду. Находясь в лесном массиве, надо периодически проводить само- и взаимоосмотры кожных покровов и одежды. Придя из леса, тоже необходимо посмотреть как одежду, так и кожные покровы и все вещи, которые принесены из леса: букеты какие-нибудь, материалы для поделок.
Если избежать встречи с клещом не удалось, стоит действовать быстро. Извлечь кровопийцу можно как в травмпункте, так и самостоятельно.
Ольга Семижон:
Очень важно, что при удалении нельзя использовать никакие масла, жирные крема. Клеща необходимо удалить с помощью петли, сделанной из хлопчатобумажной ткани, или пинцета, или специальных средств для удаления клеща промышленного производства. Удаление клеща необходимо проводить круговыми движениями, выкручивающими, резкие движения недопустимы. После удаления клеща необходимо место его присасывания обработать антисептическими растворами.
Подробности в видео.