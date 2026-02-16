Белоруски готовятся к старту на Олимпийских играх в Италии

17 февраля на Олимпийских играх в Италии выступят четыре белоруски. Женская национальная команда по лыжной акробатике в составе Анны Гуськовой, Анны Деруго и Анастасии Андрияновой проводят завершающие тренировки на олимпийском склоне в Ливиньо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Квалификация у девушек пройдет 17 февраля, финал состоится на следующий день. Вся команда полна оптимизма и настроена показать свой лучший результат.

Также завтра свою короткую программу представит фигуристка Виктория Сафонова. Она выйдет под первым номером из 29 участниц. Начало соревнований в 20 часов 45 минут по минскому времени. Спортсменка провела первую официальную тренировку в Милане и отметила, что, несмотря на адаптацию, чувствует себя хорошо и выкладывается максимально.