Установлен механизм организации чартеров для возращения белорусов, застрявших за границей

Новости Беларуси. К вопросу о белорусах, которые оказались за рубежом. Установлен механизм организации специальных чартерных рейсов для возвращения наших граждан на родину из стран с особо напряженной обстановкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудности связаны с тем, некоторые государства ввели режим чрезвычайной ситуации или же миграционные запреты. В соответствии с указом правительству совместно с авиакомпанией «Белавиа» поручено принять меры по организации спецрейсов и возмещению связанных с этом затрат.

Решены также вопросы финансирования расходов по покупке в этой ситуации товаров первой необходимости и продуктов питания для белорусских граждан, находящихся в сложной ситуации за рубежом.