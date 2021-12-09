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Установили рентген и маммограф. Реконструкцию 6-й поликлиники закончат к концу 2021 года

09 декабря 2021 14:12
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Новости Беларуси. Капитальный ремонт второго корпуса уже на финише. В учреждении теперь будет организовано отделение УЗИ-диагностики с новыми аппаратами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Рабочие места специалистов оборудуют компьютерами. Также подготовлены кабинеты для практических занятий со студентами медуниверситета. Установят и современное оборудование в отделении медицинской реабилитации.  

Установили рентген и маммограф. Реконструкцию 6-й поликлиники закончат к концу 2021 года-1

Елена Пуцило, главный врач 6-й центральной районной клинической поликлиники:  
В связи с ремонтом у нас было обновлено не только оборудование, но мебель, стены, вентиляция, отопление. В этом крыле у нас откроется физиотерапевтическое отделение. Врачи общей практики возвратятся на свое рабочее место, офтальмолог, лор-врач. 

Установили рентген и маммограф. Реконструкцию 6-й поликлиники закончат к концу 2021 года-4

Капитальный ремонт 6-й поликлиники был разбит на несколько этапов. В рамках реконструкции обновили фасад здания и благоустроили территорию. Также был модернизирован первый корпус. Отремонтировали теплоузел, серверную, флюорографический кабинет, установили рентген и маммограф.  

# Поликлиники в Минске # общество # Елена Пуцило # Фотофакт

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