Установили рентген и маммограф. Реконструкцию 6-й поликлиники закончат к концу 2021 года

Новости Беларуси. Капитальный ремонт второго корпуса уже на финише. В учреждении теперь будет организовано отделение УЗИ-диагностики с новыми аппаратами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Рабочие места специалистов оборудуют компьютерами. Также подготовлены кабинеты для практических занятий со студентами медуниверситета. Установят и современное оборудование в отделении медицинской реабилитации.

Елена Пуцило, главный врач 6-й центральной районной клинической поликлиники:

В связи с ремонтом у нас было обновлено не только оборудование, но мебель, стены, вентиляция, отопление. В этом крыле у нас откроется физиотерапевтическое отделение. Врачи общей практики возвратятся на свое рабочее место, офтальмолог, лор-врач.