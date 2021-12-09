«Существует интенсивный диалог». Головченко и Бахшалиев обсудили экономическое сотрудничество

Строительство, промкооперация и сельское хозяйство. Премьер-министр Беларуси и посол Азербайджана в Беларуси обсудили экономическое сотрудничество между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленный и сельскохозяйственный потенциал нашей страны сегодня позволяет наметить новые точки роста белорусско-азербайджанского взаимодействия. Несмотря на пандемию коронавируса и кризисные явления в мировой экономике, в 2020-м удалось увеличить товарооборот. За 10 месяцев 2021 года достигли 20-процентного роста. Премьер-министр Беларуси отметил: сегодня реализуется много проектов по производственной кооперации совместно с Азербайджаном. Например, выросли поставки машинокомплектов тракторов.

Ульви Бахшалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

Между нашими главами государств существует интенсивный диалог. Недавно был осуществлен визит уважаемого Александра Григорьевича в Азербайджанскую Республику. По всем направлениям был обмен мнениями, были подписаны документы для дальнейшего развития наших отношений. И будучи в Беларуси, я встречался во многих министерствах, ведомствах, побывали в регионах. Для Азербайджанской Республики очень интересен ваш опыт во многих сферах, в том числе в аграрной сфере. Тем более вы знаете, что сейчас у нас на освобожденных от оккупации территориях интенсивно ведутся восстановительные работы.

Сейчас в сотрудничестве между странами отрабатывается направление по линии строительства. Белорусские организации готовы активизироваться в восстановлении инфраструктуры Азербайджана.