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Почти 500 украинцев уже готовят документы для получения белорусского паспорта. Как выполнялось поручение Президента?

09 декабря 2021 14:00
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Новости Беларуси. В настоящее время в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте нет нерассмотренных заявлений о приеме в гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Почти 500 украинцев уже готовят документы для получения белорусского паспорта. Как выполнялось поручение Президента?-1

Речь идет об украинцах, которые обратились к Президенту с просьбой упростить процедуру получения белорусского гражданства. Напомним, почти полтысячи граждан Украины стали нашими соотечественниками и готовят документы для получения белорусского паспорта. Соответствующий указ 7 декабря подписал Александр Лукашенко.  

Почти 500 украинцев уже готовят документы для получения белорусского паспорта. Как выполнялось поручение Президента?-4

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь, которое он дал 9 августа в рамках «Большого разговора с Президентом» органы внутренних дел приступили к практическому выполнению мероприятий по рассмотрению ходатайств граждан Украины, которые постоянно проживают на территории Республики Беларусь, о приобретении гражданства нашей страны. Вы знаете, что в рамках событий 2014-2016 годов в Беларусь прибыло значительное число украинцев, которые в последующем получили вид на жительство, были интегрированы в общество. Президент как раз и поручил упростить процедуру натурализации этой категории лиц, в упрощенном и сокращенном порядке рассмотреть соответствующие ходатайства тех лиц, которые будут желать интегрироваться в дальнейшем в белорусское общество и получить гражданство Республики Беларусь, и оперативно рассматривать соответствующие ходатайства.

Органы внутренних дел, приступив к рассмотрению данной процедуры, оформляют оперативно соответствующие материалы и вносят по компетенции на рассмотрение Президенту Республики Беларусь, который, приняв соответствующий указ, как раз и предоставил этим лицам гражданство Республики Беларусь. А также в соответствии с нашими полномочиями на основании статьи 15-й закона о гражданстве Республики Беларусь также принимают решение о представлении украинцам гражданства Республики Беларусь в регистрационном или упрощенном порядке. И более 485 граждан Украины за этот период уже получили гражданство Беларуси в упрощенном порядке. В основном это законопослушные семьи, которые трудоустроены, ведут добропорядочный образ жизни, работают на благо Республики Беларусь и фактически уже не нуждаются в дальнейшей интеграции в общество. Органы внутренних дел способствуют оперативному рассмотрению материалов, оказывают соответствующую консультационную помощь. Работа по выполнению поручения Президента продолжается.

Почти 500 украинцев уже готовят документы для получения белорусского паспорта. Как выполнялось поручение Президента?-7

Поручение упростить процедуру для живущих в нашей стране украинцев Президент дал во время «Большого разговора» в августе 2021 года. С тех пор около 1 200 человек стали белорусскими гражданами. При наличии заявлений от людей подобная работа будет продолжена.  

# Беларусь-Украина # общество # Алексей Бегун # Фотофакт

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