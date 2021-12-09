Почти 500 украинцев уже готовят документы для получения белорусского паспорта. Как выполнялось поручение Президента?

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

Во исполнение поручения Президента Республики Беларусь, которое он дал 9 августа в рамках «Большого разговора с Президентом» органы внутренних дел приступили к практическому выполнению мероприятий по рассмотрению ходатайств граждан Украины, которые постоянно проживают на территории Республики Беларусь, о приобретении гражданства нашей страны. Вы знаете, что в рамках событий 2014-2016 годов в Беларусь прибыло значительное число украинцев, которые в последующем получили вид на жительство, были интегрированы в общество. Президент как раз и поручил упростить процедуру натурализации этой категории лиц, в упрощенном и сокращенном порядке рассмотреть соответствующие ходатайства тех лиц, которые будут желать интегрироваться в дальнейшем в белорусское общество и получить гражданство Республики Беларусь, и оперативно рассматривать соответствующие ходатайства.

Органы внутренних дел, приступив к рассмотрению данной процедуры, оформляют оперативно соответствующие материалы и вносят по компетенции на рассмотрение Президенту Республики Беларусь, который, приняв соответствующий указ, как раз и предоставил этим лицам гражданство Республики Беларусь. А также в соответствии с нашими полномочиями на основании статьи 15-й закона о гражданстве Республики Беларусь также принимают решение о представлении украинцам гражданства Республики Беларусь в регистрационном или упрощенном порядке. И более 485 граждан Украины за этот период уже получили гражданство Беларуси в упрощенном порядке. В основном это законопослушные семьи, которые трудоустроены, ведут добропорядочный образ жизни, работают на благо Республики Беларусь и фактически уже не нуждаются в дальнейшей интеграции в общество. Органы внутренних дел способствуют оперативному рассмотрению материалов, оказывают соответствующую консультационную помощь. Работа по выполнению поручения Президента продолжается.