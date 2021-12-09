Спасённая жизнь на счету этого извещателя уже есть. Жодинские спасатели проводят профилактическую акцию

Новости Беларуси. «Извещатель в каждый дом». Спасатели Минской области проводят профилактическую акцию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее основная цель – снизить количество пожаров. До 12 декабря сотрудники МЧС ежедневно будут посещать жилые объекты, чтобы напомнить правила и проверить технику безопасности. Спасателями уже промониторено более 6 тысяч извещателей. Еще почти полторы тысячи установлено дополнительно.

Олег Пашук, начальник Жодинского городского отдела по ЧС:

Пожары происходят в разное время суток у различных категорий граждан. Единственным помощником человеку, который подскажет о факте возникновения загорания по первичному признаку (появлению дыма), является вот этот небольшой прибор. Последний случай произошел 12 октября. Семья проживает, воспитывающая двух детей несовершеннолетних. Старший ребенок оставил зарядное устройство для наушников включенным в электрическую сеть без внимания, ушел. Осталась дома сестра его помладше. Она спала. Пожар начался у него в комнате. И сработавший извещатель позволил сестре проснуться и выбежать из квартиры. То есть одна спасенная жизнь, как минимум, на счету этого извещателя уже есть.