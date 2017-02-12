Успевать по всем предметам очень тяжело: оправдана ли нагрузка современных школьников

Новости Беларуси. Еще одна сфера нашей жизни, о которой можно дискутировать бесконечно. Школа: чему учат, что и как написано в учебниках, нужны ли все-таки репетиторы, как разгрузить школьников и особенно старшеклассников, которые готовятся к поступлению и поглощают буквально гигабайты информации.

В Беларуси предусмотрена 40-часовая рабочая неделя для каждого взрослого гражданина. Что же касается наших детей, то ежедневно в районе 6 часов они проводят в школе 5 дней в неделю плюс 3 часа дополнительно по субботам (это факультативы, дополнительные занятия, подготовка к централизованному тестированию). И если верить словам самих учеников, в районе трех часов они тратят на выполнение домашнего задания. При помощи несложных математических подсчетов понимаем, что около 48 часов в неделю наши дети посвящают учебе.

Для того, чтобы не быть голословными, мы провели учебный день с 11-классником Алексеем. Из первых уст услышали мнения трех главных участников учебного процесса: учителей, родителей и самого выпускника.

Наш герой учится в одной из столичных гимназий в профильном физико-математическом классе. Его будний день начинается в 7 утра. В расписании – 6 уроков: две физики, химия, астрономия, история и биология.

Точными науками в этом классе занимаются в общей сложности по 10 часов в неделю. Если такое количество физики и математики оправдано высокой целью поступления в желаемый вуз, то как же быть с обязательными для школьной программы предметами, по которым тоже задают домашнее задание ?

Инесса Окова, учитель химии гимназии № 13 Минска:

Я знакомлю их со свойствами очень многих веществ, которые интересны и полезны в жизни. И изучая какой-то класс веществ, я всегда говорю, зачем мы это изучаем, где мы с этим сталкиваемся, для чего нам это пригодится.

Алексей Мошко:

Как я понимаю, в техническом вузе на старших курсах мы будем учить то же самое, что преподают здесь.

Школьники:

Мне не все пригодится в жизни из того, что я учу. Далеко не все.

Я считаю, что иногда она слишком перегружена. Например, те же науки, которые нам не понадобятся. Математика иногда слишком перегружает.

Иногда слишком много домашних заданий. Каждый день дают какие-то работы, тесты. Это очень тяжело.

Но вернемся к нашему герою. Урок истории Беларуси – пятый по счету. Нам вручают опросник: тема – «Беларусь в послевоенные годы». Признаться, без подготовки на некоторые вопросы правильно и полно ответить тяжело. А контролируют знания на каждом уроке, правда, форма всегда разная.

Татьяна Попко, заместитель директора по учебной работе гимназии № 13 Минска:

Надо представить каждого человека, если вы каждый час оцениваете его работу. А получается, что шесть часов дети сидят в гимназии, учатся, или в обычной школе, и учитель оценивает. Существует поурочный, тематический контроль, итоговый. И это нагрузка, это переживания для учащегося.

Успешное поступление в вуз сегодня зависит не только от суммы баллов, полученных на ЦТ, но и оценок в аттестате.

Ольга Черноусова, директор гимназии № 13 Минска:

Успевать по всем предметам на 9 и 10 и даже 8 очень тяжело. Ответственность на них лежит, они хотят получить лучшую отметку. И, конечно, поэтому стремятся изучить все предметы так, как положено.

Но вернемся к Алексею. После 6 уроков домой он не идет – в планах занятия по волейболу. До них час, но от школьного чая Леша отказывается в пользу увесистого сборника Сканави – впереди репетиционное тестирование по математике.

Волейбол – не просто увлечение, но и та самая необходимая смена деятельность с умственной на физическую. По признанию самого Леши, спорт – лучший способ передохнуть.

Дорога из школы домой и время глубоко послеобеденное. Родители Алексея уже дома.

Александр Мошко:

Физика у нас была сложнее, мне так казалось, хотя на самом деле, Леша у нас на олимпиаде участвовал, какие задачки сегодня решает, там не все формулы вспоминаются.

С домашним заданием Алексей действительно справился за три с лишним часа. Но помимо заданных уроков часть времени уходит на подготовку к тесту. Потому не будем отвлекать гимназиста от решения задач и узнаем, как же обстоят дела у других школьников.

Школьники:

Сажусь часов в семь, до 10 делаю. Четыре часа, может, иногда чуть больше точно делаю.

Для меня непонятна физика и химия. И самое сложное для меня – различные опыты в параграфах по физике и химии.

Некоторые предметы мне вообще непонятны. Как там написано, я вообще не разбираю. Допустим, история, математика, геометрия.

Вопрос терминологии в учебниках сегодня стоит остро как никогда. Часто получается, что ребенок просто не понимаем о чем читает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:

Ребенок в шестом классе должен знать некоторые общегеографические понятия. Например, термин «геосинклиналь». Не каждый взрослый может произнести название этого термина, тем не менее они водятся. Я могу сказать, что разделяю в некоторой части такое опасение на предмет сложности.

Одна из самых частых претензий к учебникам и программам – повторение. Некоторые темы, по словам учителей-практиков, абсолютно безболезненно для знаний ученика можно было бы исключить или объединить с другими.

Максим Голод, учитель истории гимназии № 7 Минска:

Сейчас мы изучаем по истории Беларуси в 10 классе тему «Советско-польская война». У нас эта тема была по всемирной истории, то есть общую панораму дети знают. На прошлом уроке мы начали эту советско-польскую войну, изучали целый урок только один год боевых действий. А на втором уроке изучаем второй, 1920 год. Конечно, это было бы логичнее объединить.

Но оставим на время учебники в покое и вернемся к нашему герою. Его встречаем после репетиционного тестирования.

Алексей Мошко:

В любом случае проверка знаний всегда сложна, напряжение испытываешь. Но я надеюсь, что со всем справился и все сложные задания сумел решить правильно.

Выходной Леша планирует провести снова на волейбольной площадке – подзарядиться и снова сесть решать задачи. Ведь основное тестирование у выпускников еще впереди.

Любопытный факт из мировой школьной практики, который мы оставим без комментариев: американские школьники в 13 лет узнают о существовании отрицательных чисел, в то время как наши дети в 7 классе решают квадратные уравнения.