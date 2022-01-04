«Услышать мнение работников». Как проходят диалоговые площадки в Минске?

Поделиться своими предложениями гражданам предлагают в различных форматах. Один из самых популярных и доступных – диалоговая площадка. Такие встречи уже стартовали на крупных предприятиях. Больше всего во время обсуждений минчан волнует тема сохранения социальной поддержки и вопросы, связанные с работой Всебелорусского народного собрания. Актуальными сферами для диалога остаются также здравоохранение и сохранение семейных ценностей.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Диалоговая площадка так и сформирована, чтобы на предприятии была возможность оговорить те вопросы и новеллы, с которыми пришли, но параллельно и услышать мнение работников, представителей коллективов, разных слоев. Цель еще ставится услышать мнение работников в принципе о действиях властей, руководства предприятия, все ли вопросы решаются на местах. Есть ли те, которые необходимо решить и на законодательном уровне.