Прямой эфир

«Ещё раз была сверена тактика ведения пациентов». Елена Кроткова рассказала о лечении пострадавших в ДТП россиян

04 января 2022 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебской областной больнице остаются три россиянки, пострадавшие 3 января в ДТП. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ещё раз была сверена тактика ведения пациентов». Елена Кроткова рассказала о лечении пострадавших в ДТП россиян-1

В ближайшее время будет решен вопрос транспортировки их на территорию Российской Федерации. Для этого соседнее государство предоставит реанимобиль. Пострадавшие будут доставлены в Смоленск, а затем в больницы по месту жительства.  

«Ещё раз была сверена тактика ведения пациентов». Елена Кроткова рассказала о лечении пострадавших в ДТП россиян-4

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:  
Состоялась онлайн-консультация с коллегами из центра нейрохирургии имени Бурденко, а также с Федеральным центром медицины катастроф. Еще раз была сверена тактика ведения пациентов, проведены осмотр и консультация имеющихся рентген-документаций, результатов компьютерной томографии, лабораторных исследований.  

«Ещё раз была сверена тактика ведения пациентов». Елена Кроткова рассказала о лечении пострадавших в ДТП россиян-7

38 туристов, которых 4 января выписали из больницы, могут продолжить тур по Беларуси.  

# Авария в Витебской области # общество # Елена Кроткова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Понимаешь ценность каждого дня». Как не впасть в уныние после праздников?
04 января 2022 13:31

«Понимаешь ценность каждого дня». Как не впасть в уныние после праздников?

Пархамович: «Изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными»
04 января 2022 13:30

Пархамович: «Изменения, которые предполагаются в течение ближайшего полугода, будут революционными»

«Произойдёт нарушение баланса». В каком случае диеты могут вызвать стресс у организма?
04 января 2022 13:22

«Произойдёт нарушение баланса». В каком случае диеты могут вызвать стресс у организма?