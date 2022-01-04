«Ещё раз была сверена тактика ведения пациентов». Елена Кроткова рассказала о лечении пострадавших в ДТП россиян

Новости Беларуси. В Витебской областной больнице остаются три россиянки, пострадавшие 3 января в ДТП. Их состояние медики оценивают как средней тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время будет решен вопрос транспортировки их на территорию Российской Федерации. Для этого соседнее государство предоставит реанимобиль. Пострадавшие будут доставлены в Смоленск, а затем в больницы по месту жительства.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Состоялась онлайн-консультация с коллегами из центра нейрохирургии имени Бурденко, а также с Федеральным центром медицины катастроф. Еще раз была сверена тактика ведения пациентов, проведены осмотр и консультация имеющихся рентген-документаций, результатов компьютерной томографии, лабораторных исследований.