Услуги по обслуживанию лифта и уборке подъезда: за что ещё придется платить с 1 января 2020 года

Владислав Боев, корреспондент:

С первого января жировку будут считать по-новому – в силу вступят изменения в Жилищном кодексе. Эксперты, знакомые с документом, заявляют – эти перемены затронут каждого. Старым правилам больше семи лет. За это время приняли сразу несколько актов.

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У нас усовершенствовался перечень лиц, которые становятся на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. Необходимо было скорректировать основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги, дать им определение и уточнение.

Услуги по обслуживанию лифта и уборке подъезда стали основными, также к ним отнесли плату за свет на лестничной клетке, общедомовые счётчики и домофон. После новогодних курантов хозяин трёхкомнатной квартиры получит жировку с большим счётом, сумму привяжут к площади жилья. Сейчас цифры умножают на количество зарегистрированных.

Жительница:

Я живу на первом этаже и для меня лифт – это совершенно неактуально. Мусор мы выносим сами, я мусоропроводом не пользуюсь. Я не хочу платить за других, естественно. Платить из своего кармана за других не придётся. Работа лифта – отдельная строчка в квитанции. Отсчитывают со второго этажа.

По новым правилам, общежитие в первую очередь получат сироты, дети ветеранов, престарелых и инвалидов. В один ряд с ними становятся отслужившие с рекомендацией Министерства обороны. За нарушение правил проживания и 3 административных протокола жильца выселят.

Студентка:

Так как я состою в студсовете общежитий, мы сталкиваемся с ребятами, которые очень часто приходят на студсовет и не понимают то, что они нарушают правила проживания и наносят большой вред. Я считаю, что это правильно. В дальнейшем, я уверена, что, если человек исправится, если будет какое-то свободное место в общежитии, его обязательно заселят обратно.

Новая редакция кодекса подарила нуждающимся шанс быстрее получить квартиру. Лишь раз отдельные категории людей смогут заселиться в арендное жильё, а после – перевести его в социальное.

Отдельное внимание в документе уделили капитальному ремонту, работе домоуправлений и учёту нуждающихся. Жилищный кодекс-2020 можно прочитать на Национальном правовом интернет-портале.