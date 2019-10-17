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Итоги учений «Щит Союза-2019» подвели в 120-й отдельной механизированной бригаде

17 октября 2019 06:45
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Новости Беларуси. С успешным выполнением задач гвардейцев поздравил председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги учений «Щит Союза-2019» подвели в 120-й отдельной механизированной бригаде-1

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Те решения, которые приняты в последнее время главой государства о создании дополнительных мотивационных механизмов для молодых людей, которые отслужили срочную службу, – это и по стажу вопросы, и по поступлению в учебные заведения. И это правильно, потому что пусть и в мирное время, но все равно молодой человек выполнил свой гражданский долг, и в этой ситуации государство эквивалентно имеет право и поощрить этого человека.

Итоги учений «Щит Союза-2019» подвели в 120-й отдельной механизированной бригаде-4

Ян Войтеховский, стрелок-зенитчик:
Учения  «Щит Союза – 2019» для меня оказалось невероятным опытом, который я никогда не забуду. Это серьезный отрывок в моей жизни. Эмоции, которые я там получил, я буду еще долго рассказывать родителям, своим детям, возможно, в дальнейшем, друзьям.

Итоги учений «Щит Союза-2019» подвели в 120-й отдельной механизированной бригаде-7

Учения «Щит Союза-2019» проводили в сентябре 2019 года в России. Боевые действия военные вели в течение шести суток. Все запланированные задачи, как они сами отметили, выполнили до запятой. Учения масштабные, проходят раз в два года. Как правило, в них задействуют до 12 тысяч человек и тысячи танков и самолетов.

Итоги учений «Щит Союза-2019» подвели в 120-й отдельной механизированной бригаде-10

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Михаил Мясникович # Ян Войтеховский # Фотофакт

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