Вопросы пограничной безопасности стран-участниц СНГ обсудят 17 октября в Минске

Новости Беларуси. Как защитить границу Беларуси и стран СНГ? Как эффективно бороться с террористами и организованной преступностью? Каким в этом смысле выдался 2019 год, и к чему нужно быть готовым в следующем? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.