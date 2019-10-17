Вопросы пограничной безопасности стран-участниц СНГ обсудят 17 октября в Минске
Новости Беларуси. Как защитить границу Беларуси и стран СНГ? Как эффективно бороться с террористами и организованной преступностью? Каким в этом смысле выдался 2019 год, и к чему нужно быть готовым в следующем? Сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти и другие вопросы обсудят 17 октября в Минске на заседании Совета командующих пограничными войсками.
Совет создали в 1992-м году. Его задачи – вырабатывать решения по охране границ и экономических зон, при этом учитывать интересы всех государств-участников СНГ.