От правильного ухода до сотен литров молока. Как вырастить здоровых коров и обеспечить продовольственную безопасность страны

Новости Беларуси. От развития технологий статистической кампании к инвестициям в сельское хозяйство. Умное животноводство 16 октября обсуждали в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы всех районов побывали в нескольких хозяйствах Новогрудского района. Речь в том числе шла о создании комфортных условий для рождения и содержания телят. От строительства зданий, где качество не зависит от цены, до соблюдения технологий кормления и лечения. Белорусский опыт и мировые тенденции – в репортаже Галины Буро. Телячьих нежностей Ядвига Макаревич не скрывает, ведь за 40 лет работы в хозяйстве убедилась: без любви к животным нет успеха. Когда душа болит за каждого теленка, есть стимул развиваться, перенимать передовой опыт.

Ядвига Макаревич, ветеринарный врач СПК «Негневичи»:

Я очень люблю телятков, и стараюсь, чтоб они росли здоровенькие. Содержание здесь намного лучше, чем было раньше. Там стояли по двое телят в клетке, а здесь для каждого клетка индивидуальная.

В этом хозяйстве уже давно поняли: животноводческая отрасль не стоит на месте, а значит, от старых привычек надо уходить. Например, с умом вкладывать в строительство на территории фермы. Такой навес значительно дешевле старых телятников, а по качеству лучше.

Галина Буро, корреспондент:

Главное преимущество такого навеса – сетка вместо стен. На зиму ставят соломенные тюки для тепла, на лето их убирают для вентиляции. К тому же солома хорошо впитывает влагу, а значит, нет парникового эффекта, как в тех же пластиковых домиках.

Навесы для телят в СПК «Негневичи» начали строить с 2018 года на всех молочно-товарных комплексах. В этом пошли еще дальше: и помещение для сухостоя (как здесь говорят, для коров-декретниц) сделали с тентовой крышей. По цене – в три раза дешевле.

Юрий Куцко, директор СПК «Негневичи»:

Это тоже наш белорусский опыт. Все здесь автоматически. Поилки автоматические, они с подогревом, то есть зимой здесь никаких проблем никваких нет. Мы уже с ним пережили жаркое лето, и поверьте, здесь для коров как в санатории.

Как лечить, чем кормить, какую технику использовать для кормораздачи и почему так важно ставить диктатуру технологий во главу угла? Посмотреть опыт Новогрудского района, поделиться своим и обсудить современные подходы приехали главы райисполкомов со всей области.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Очень полезно. Потому что все течет, все меняется. Люди много ездят по другим странам, привозят лучшее. И хорошо, что при такой организации пускают нас посмотреть, как отработана та или иная технология.

Иван Жук, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Самое страшное в этом деле отстать. Конкуренция идет. А идет в том, кто даст на рынок дешевле продукцию, более качественную. Все цель – максимум прибыли. А это не только больше продать, а почем продать и какие затраты.