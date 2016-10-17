Ускорить пересылку и исключить контрабанду: в Национальном аэропорту открылся логистический центр международных почтовых отправлений

Новости Беларуси. По примеру крупных мировых логистических центров. На территории Национального аэропорта «Минск» начал работу терминал, который позволит не только сократить срок доставки посылок в несколько раз, но и эффективнее определять опасные экземпляры. Как утверждают специалисты, с таким сервисом почта долетит быстрее, а контрабанда точно не дойдет до адресата.

Детская кукла с начинкой, леденящей кровь даже тем, кто давно вырос. Это вовсе не хоррор-реквизит, а посылка, в которой пытались провести живую контрабанду.

Оружие, наркотики, экстремистские символы и древние монеты. Чего только не находят таможенники в почтовых отправлениях. Это лишь часть экземпляров. То, что называется, сейчас в работе.

К посылкам «с сюрпризами» мы еще вернемся. Кстати, таких в общем обороте корреспонденции менее 1%.

«Найти и обезвредить» – теперь эта задача в компетенции специального логистического центра. Он находится на территории аэропорта, а поэтому всей международной авиапочте дорога сюда. Впрочем, обо всем по порядку.

Сканирование – это первый этап обработки «воздушной» корреспонденции. Все процедуры автоматизированы, а в арсенале центра – современное оборудование. В контроле без этого никак.

Алексей Сидорович, начальник отдела таможенного оформления и контроля таможни «Минск-2»:

Практически все почтовые отправления проходят сканировку на рентген-оборудовании. Также при входе в терминал всех почтовых отправлений есть форма радиационного контроля. Он тоже осуществляется. И, соответственно, самая эффективная, ее никто не отменял – это форма ручного досмотра.

Досмотр вручную – некий синтез интуиции и опыта. Последние, как показывает практика, не подводят.

Евгений Янусик, инспектор таможенного оформления и контроля таможни «Минск-2»:

Может быть заявлен, допустим, чехол, но на ощупь достаточно тяжелый. Посылка вызывает подозрение. Следовательно, мы ее вскрываем, передаем посылку оператору связи и потом таможенник непосредственно досматривает.

А такой контроль едва ли пройдет психотроп.

Сотрудники таможни трудятся в тандеме с почтовой службой. Центр работает 24 часа, 7 дней в неделю. В сутки здесь обрабатывают около 10 тысяч почтовых отправлений. Максимальная нагрузка – до 100 тысяч.

Андрей Михалькевич, начальник таможни «Минск-2»:

С вводом терминала в действие мы рассчитываем, что процесс оформления и контроля ускорится порядка в шесть раз.

Быстро и эффективно. А ведь ранее подобный терминал работал только в самом Минске. Сейчас все необходимые операции будут проводить на одном уровне, как это принято в крупных логистических центрах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Скрипчик, первый заместитель генерального директора РУП «Белпочта»:

Для потребителя это минимальные сроки доставки с момента поступления в страну международного почтового отправления. В начале года сроки были 3-4 дня. Сегодня – 1-2 дня на обработку и выпуск в свободное обращение.

Кстати, «первой ласточкой» стало отделение международного почтового обмена. За 9 месяцев там было обработано более трех миллиардов отправлений. Логистический центр – совсем другой уровень, а значит эти цифры – далеко не предел.