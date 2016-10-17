Тайкунавты в космосе: миссия китайских астронавтов во вселенной как дело целой нации

Новости Китая. Китай успешно отправил на орбиту пилотируемый космический корабль с двумя космонавтами на борту. Запуск «Священного челнока», так переводится название корабля, транслировало центральное телевидение Китая. Участники космической миссии проведут на орбитальной лаборатории около месяца.

В истории КНР – это рекордный по длительности полет. Экипаж будет проводить медицинские, научные и другие эксперименты. В дальнейшем планы китайцев еще более космические: высадка людей на Луну и запуск беспилотного корабля на Марс.

Эти два парня – отныне настоящие герои нации. Китайские астронавты, или как на родине их называют тайкунавты, отправились бороздить просторы вселенной на «Шэньчжоу-11». И это не просто очередная ракета или спутник, а полноценный пилотируемый космический корабль. И за тем, как «Священный челнок» отправлялся в свой вояж, наблюдал весь мир.

«Шэньчжоу-11», по сути, предвестник тех самых звездолетов из фантастических фильмов. Нечто похожее под названием «Орион» разрабатывает еще вчерашний гегемон космонавтики НАСА. Но его полет запланирован лишь на следующий календарный год. А китайский аппарат уже в космосе – «Красный дракон» начинает занимать весомое положение и в невесомости.

Джан Юся, командующий запуском пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-11»:

«Шэнчжоу-11» находится в нормальном состоянии – пилотируемый космический корабль вошел в расчетную орбиту. Солнечные батареи раскрыты, системы связи работают в штатном режиме, а сами астронавты находятся в отличном настроении. Поэтому теперь мы можем говорить о том, что запуск «Шэньчжоу-11» – это настоящий успех для китайской космонавтики.

Йан Дунгхай, инженер станции наблюдения:

Все работает плавно как по инструкции. Связь между космическим аппаратом и станцией наблюдения также налажена – мы видим экипаж постоянно.

Космическая одиссея «Шэньчжоу-11» продлится месяц. Челнок должен состыковаться с лабораторией, где тайкунавты проведут ряд исследований. Причем некоторые из опытов предложили школьники. «Шелководство в космосе» и «Колебания маятников в невесомости» – такими проектами Поднебесная демонстрирует, что покорение звезд – дело целой нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Хотел бы от всей души поздравить всех участников этой миссии и космонавтов с успешной работой. Надеюсь, все продолжат работу в этом же духе и выполнят все поставленные задачи, чтобы ускорить процесс освоения космоса Китаем и создать мощную космическую державу.

Кстати, объектами исследования станут и сами тайкунавты – среди звезд они будут проверять влияние невесомости на сердечно-сосудистую систему человека.

Впрочем, Китай не был бы Китаем без далеко идущих планов на космос. Высадка людей на луну, запуск беспилотника на Марс и коммерческие спутники – все это уже не маленькие шаги для страны, а огромный скачок для космонавтики в целом.