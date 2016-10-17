Борясь с мусором и машинами на берегу озера, жители Брестского района незаконно «приватизировали» водоем

Новости Беларуси. «Приватизированный» берег. Жители трех деревень Брестской области отгородили Мухавец сплошным внешним забором и перекапывают объездные дороги, ведущие к реке, бросая под колеса стальные шипы. Желание отдыхать на берегу без посторонних глаз вполне понятно. Вот только законодательство официально «приватизировать» берег и водоем таким образом запрещает.

Водный кодекс четко обозначает прибрежную полосу. У рыбаков, а также любителей любого другого отдыха у реки доступ должен быть свободный. Кто и почему «приватизировал» водоем?

Теперь ни животное не проберется, ни автомобиль не проедет. К реке не подступиться. И так сразу в трех деревнях. Несколько подъездов к Муховцу оказались заблокированы. Где-то – знаками, где-то – ямами, а где-то даже металлическими шипами. Нет лазейки даже для спецмашин.

Николай Кидыба, житель деревни Волки:

Не дай бог, пожар, а подъехать к речке – проблема.

Таким способом местные жители решили дать бой отдыхающим и рыбакам. Тем самым, по сути, перевести береговую линию в частное пользование. Главный аргумент благородный – чистота и порядок. Только вот логика «нет человека – нет проблемы» по меньшей мере удивляет.

Александр Самойлюк, житель деревни Литвины:

Чтобы не подъезжали машины туда ближе, сделали, прокопали, вспахали. Вот и все.

Михаил Супранович, житель деревни Волки:

Чем меньше едут, тем лучше. Потому что возле реки мусора – море, когда начали ехать эти рыбаки. Мы очень недовольны.

Дорожные знаки, запрещающие подъезд к реке, установлены сразу в нескольких местах. Правда, вот до воды – порядка 200 метров. По закону же транспорт нельзя оставлять лишь в 30 метрах вблизи реки. А чуть дальше для тех, кто не увидел знак, вбит металлический штырь.

Владимир Майсаков, председатель Мухавецкого сельсовета:

Металлические штыри и всякое другое – это самоуправство, мы это расследуем. Я думаю, что, возможно, мы найдем хозяина, потому что проводится работа участковым по местному населению. Есть большая вероятность, что это установил кто-то местный. Но пока мы его не нашли. Найдем – накажем по всей строгости закона.

Дойти до реки порыбачить возможно. Только вот путь больше похож на полосу препятствий. И многие из этих преград установлены незаконно.

Людмила Шевкунова, начальник отдела охраны вод Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Каждый гражданин у нас имеет право общего доступа ко всем водным объектам и право общего водопользования в соответствии с водным законодательством осуществляется без каких-либо разрешений. Кроме того, в 30-метровой береговой зоне запрещается стоянка, мойка автомобильного транспорта.

На деле же преграды самовольно установлены на куда большем расстоянии от реки. А за это полагается нешуточный штраф. Делом о «приватизированном» береге уже занимается милиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.