В буфетах некоторых могилевских больниц торговали продуктами с просроченными сроками годности

Новости Беларуси. Продуктами с просроченными сроками годности торговали в буфетах могилевских больниц. В том числе и детской областной. Снять товар с реализации успели вовремя – после того, как туда пришла проверка. К счастью, отравиться просрочкой никто не успел. Но факт остается фактом. Под угрозу ставилось здоровье многих пациентов, которые в дополнение к бесплатному больничному рациону предпочитают посещать буфет.

Почему так произошло, кто виноват и насколько бдительны покупатели?

Это тот самый буфет Могилевской областной детской больницы, куда совершенно нежданно нагрянула проверка. На прилавках находились просроченные сгущенное молоко, шоколад, сырокопченая колбаса и творожная масса.

Ежедневно в стационаре Могилевской областной детской больницы проходит лечение около полутысячи юных пациентов. Многие из них лежат со взрослыми. Буфет расположен достаточно удобно: прямо не территории больницы метрах в 50 от главного корпуса. Можно пройти как по улице, так и по подземного переходу. Потому недостатка в покупателях буфет не испытывает.

Сюда приходят и дети, и родители, и медперсонал больницы. Но вот на маркировку со сроком годности смотрят далеко не все.

Ольга Ткачева, мама пациентки Могилевской областной детской больницы:

Я всегда смотрю срок годности продукции. В частности, нам творог попадался. Мы его возвращали.

Этот буфет обслуживает предприятие «Диета» – как и остальные лечебные учреждения Могилева. Нарушения были выявлены еще в двух торговых объектах. Например, пациентам продавали котлеты, изготовленные из просроченных куриных окорочков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Хомицевич, начальник отдела Комитета государственного контроля Могилевской области:

В связи с неоднократными обращениями граждан на качество торгового обслуживания в лечебных учреждениях Могилева комитетом проведена проверка. По ее результатам многие факты подтвердились. Такие, как реализация некачественной продукции, нарушение санитарных норм.

Директор «проштрафившегося» предприятия Татьяна Жиганова не отрицает: нарушения были.

Татьяна Жиганова, директор производственного предприятия «Диета»:

Наличие просроченной продукции вызвано не совсем добросовестным отношением буфетчиков к своим обязанностям. Мы очень извиняемся. Нам крайне неудобно за допущенное нарушение. Разработан план мероприятий, который не позволит такому больше быть. Усилен контроль, частота наших внутренних проверок.

Виновные по делу о просроченной продукции уже наказаны. Заведующую производством сняли с должности, а продавцы получили выговор.