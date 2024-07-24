Общая слабость и давление – что может быть следствием теплового удара?

Погода испытывает нас на прочность. Синоптики стращают: Беларусь накрыло африканским тропическим одеялом, а прогнозируемые температуры под 40 градусов и вовсе грозят побить рекорды всех времен. Палящий зной и перепады давления не лучшим образом сказываются на здоровье. О том, что делать в таких жарких условиях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Что нужно делать [в случае теплового удара – прим. ред.]? Человек – шатнуло его.
Марина Цедрик, врач-дерматолог, трихолог, косметолог:
Если шатает, слабость общая, млявасць i абыякавасць да жыцця, давление будет низким либо очень высоким в зависимости от того, какой возраст пациента обратившегося. Затуманенное сознание может быть, могут потерять сознание либо предобморочное состояние. Тогда обязательно горизонтальное положение, ноги выше головы. Обязательно дать водички. Измеряем давление, температуру, глюкозу в крови и уже в соответствии с полученными симптомами оказываем неотложные мероприятия.
Должны больше пить – как рассчитать необходимое количество воды в жару – подробнее здесь.