Общая слабость и давление – что может быть следствием теплового удара?

Погода испытывает нас на прочность. Синоптики стращают: Беларусь накрыло африканским тропическим одеялом, а прогнозируемые температуры под 40 градусов и вовсе грозят побить рекорды всех времен. Палящий зной и перепады давления не лучшим образом сказываются на здоровье. О том, что делать в таких жарких условиях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Что нужно делать [в случае теплового удара – прим. ред.]? Человек – шатнуло его.