Должны больше пить – как рассчитать необходимое количество воды в жару?

Погода испытывает нас на прочность. Синоптики стращают: Беларусь накрыло африканским тропическим одеялом, а прогнозируемые температуры под 40 градусов и вовсе грозят побить рекорды всех времен. Палящий зной и перепады давления не лучшим образом сказываются на здоровье. О том, что делать в таких жарких условиях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ксения Самарина, фитнес-тренер, специалист по питанию:

Во время интенсивной нагрузки у нас повышается потребность в питье. Плюс еще, независимо нагрузка у нас или нет, от жары мы должны больше пить. Среднестатистический человек должен выпивать где-то 30-35 миллилитров на килограмм веса. Если в жару для обычного среднестатистического человека добавляется одна четвертая от этой дозы, для полного человека – еще плюс одна треть.