Мгновенная реакция и предельная концентрация. Какие ещё должны быть качества у работника железной дороги?

Новости Беларуси. 14 января 1873 года. От небольшой деревянной станции Молодечно отправился первый поезд. Это событие стало переломной вехой в истории небольшого белорусского местечка. В начале 70-х годов 19 века строительство железной дороги оживило жизнь Молодечно. Либаво-Роменская магистраль связала хлебную Украину с балтийскими портами и стала импульсом для развития целого ряда городов на современной карте нашей страны. Среди них и Молодечно. По росту населения и экономическому развитию это тогда еще местечко стало быстро обгонять соседние населенные пункты. Это сейчас Молодечно – город 100-тысячник. А в 1861 году здесь было всего 746 жителей. Но уже через 6 лет благодаря железной дороге – без малого 2 400, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Раритетная примета времени. В эру паровозов такой сундучок был у каждого машиниста. Хранился в нем всевозможный инструмент. Как сейчас говорят, на случай устранения нестандартных ситуаций. Ну, а в 70-е в молодечненское депо пришли тепловозы. И все стало намного проще. Машинисты современных электровозов работают в комфортных условиях. Но чем сложнее техника, тем выше уровень подготовки. Справится с этой работой только человек с мгновенной реакцией и предельной концентрацией внимания. Результаты каждой поездки сегодня расшифровываются и анализируются благодаря своеобразным «черным ящикам». По этим записям можно оценить, например, как тормозил машинист, когда подавал сигнал и как вел себя в различных ситуациях. От этого зависит безопасность.

Руслан Пусько, заместитель начальника по эксплуатации локомотивного депо Молодечно:

Стрессоустойчивость должна быть, внештатных ситуаций очень много происходит. Начиная с банальных сбоев огней на локомотиве до попадания жертв под локомотив, под поезда. Всякое бывает. Стрессоустойчивость – один из основных факторов, который уже на теперешний момент, наверное, основной, когда приходят люди устраиваться на работу, проверяется быстрота реакции.

А за этим пультом человек-органайзер. Опытнейший диспетчер на связи, кажется, со всеми и сразу. А разрулить способен любую ситуацию.

Анатолий Ярошевич, дежурный локомотивного депо Молодечно:

Если честно сказать, надо соображать, чтобы понимать, видеть немного дальше, чтобы понятие было какое-то, логика, чтобы быстренько все сделать, чтобы не было никаких задержек. Очень интересная, но и ответственная работа, надо за все отвечать. Каждые 60 часов локомотивы становятся на техническое обслуживание. В 2019 году после капитального ремонта открыли обновленный участок, где рядом с тепловозами можно проводить ТО электровозов. За полтора часа специальная бригада проверит исправность всех систем, уровень масла и даже состояние оборудования на крыше.

Для безопасной работы электровоза проверяем приемники, все соединения, изоляторы.

Александр Маслов, старший мастер участка:

Крышевым оборудованием занимается один специалист, он осматривает токоприемник, это износ вставок токоприемника, осматривает изоляторы, воздушные резервуары на целостность и наличие утечек. Также переходим к ходовой части – это колеса, самый главный элемент электровоза, который должен контролироваться постоянно в процессе эксплуатации и при проведении всех видов ремонта и технического обслуживания. Также тормозная система, пневматическая система. И если переходить внутрь кузова электровоза, это электрическое оборудование.