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Ушёл из жизни известный белорусский драматург Алексей Дударев

28 февраля 2023 10:32
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Новости Беларуси. Автор любимого всеми фильма «Белые росы», известный белорусский драматург и сценарист Алексей Дударев на 73-м году скоропостижно ушел из жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ушёл из жизни известный белорусский драматург Алексей Дударев-1

В наследие белорусам он оставил с десяток сказок, рассказов и пьес. По сценариям драматурга сняты 16 кинолент. Его пьеса «Рядовые» ставилась практически во всех театрах бывшего Советского Союза. А его произведения переведены на словацкий, узбекский, эстонский, литовский, польский и другие языки. Родился будущий драматург в Витебской области, после окончания Белорусского театрально-художественного института посвятил себя творчеству: на рубеже двухтысячных занимал пост главного редактора одного из крупнейших печатных изданий культурной тематики – журнала «Мастацтва». Причины смерти Алексея Дударева пока не сообщают, дата и время прощания с заслуженным деятелем искусств станут известны в течение дня.

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# Некролог # общество # Алексей Дударев # Фотофакт

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