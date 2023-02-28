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Детская нефрология в Беларуси. Более 80% пациентов получают донорскую почку в течение года

28 февраля 2023 10:27
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Новости Беларуси. 220 спасенных детских жизней. Сотни маленьких белорусов получили шанс расти здоровыми благодаря опыту и мастерству сотрудников кафедры детских болезней БГМУ и Центра детской нефрологии и заместительной почечной терапии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже четверть века они дарят детям со всей страны возможность жить полноценно.

Детская нефрология в Беларуси. Более 80% пациентов получают донорскую почку в течение года-1

Здесь помогают малышам с самыми тяжелыми и хроническими почечными заболеваниями. За годы усердной работы специалисты достигли высоких показателей в трансплантации – более 80 % маленьких белорусов получают донорскую почку в течение года. Современные методы диагностики, такие как нефробиопсия, позволяют своевременно и точно поставить диагноз. В уникальном центре лечат даже самые тяжелые патологии.

Детская нефрология в Беларуси. Более 80% пациентов получают донорскую почку в течение года-4

Сергей Байко, руководитель Центра детской нефрологии и заместительной почечной терапии:
Сегодня работают все методики заместительной почечной терапии. За эти годы прошло более 100 детей на гемодиализе, перитонеальном диализе. Более 200 детей были транспортированы, причем как белорусские, так иностранные. Результаты наши соответствуют результатам европейских диализных центров, нефрологических.

Детская нефрология в Беларуси. Более 80% пациентов получают донорскую почку в течение года-7

Профессиональный уровень белорусских нефрологов высоко ценят во всем мире. Уникальным опытом наши специалисты делятся с коллегами из России, Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы и других стран.

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# Медицина # общество # Сергей Байко # Фотофакт

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