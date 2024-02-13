Историк рассказал, что от замка в Ляховичах до Несвижа мог существовать подземный ход в 45 км

Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе « Путевка BY ».

На протяжении истории Ляховичами владели известные представители магнатских родов. Легендарная Барбара Радзивилл, та самая Черная панна Несвижа. Сигизмунд II Август в 1572-м поменял Ляховичи на местечко Свислочь у Яна Иеронима Ходкевича. А его сын, гетман ВКЛ Ян Кароль Ходкевич в конце XVI – начале XVII века построил на левом берегу Ведьмы каменный оборонительный замок, знаменитую Ляховичскую фортецию.

Виталий Толкач, учитель истории СШ № 2 г. Ляховичи, экскурсовод: Замок был размерами 175 на 220 метров. Мост поднимался на больших цепях, в случае опасности в замке могло спрятаться все местное население. Кроме этого, внутри замка был построен двухэтажный П-образный дворец, где находились определенные комнаты владельца замка и так далее. Под замковыми валами, говорят, были какие-то проходы, чтобы по бастионам замка можно было передвигаться в случае осады.

Чудо военной инженерии! Протяженность стен составляла более километра. Долгое время замок был неприступной крепостью для врагов и молниеносно отводил удары. Но не устоял под натиском Северной войны в 1706-м. Мощная цитадель не дожила до наших дней, но сегодня величаво озаряет герб города. А на площади Ленина в ее честь установлен памятный знак...

Анастасия Макеева, корреспондент:

Ходят легенды, что от фортеции был подземный ход чуть ли не до самого Несвижа, 45 километров.

– Кто знает… На самом деле гении фортификации могли такое сооружение обеспечить необходимыми ходами, до Несвижа в том числе.