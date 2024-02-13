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Историк рассказал, что от замка в Ляховичах до Несвижа мог существовать подземный ход в 45 км

13 февраля 2024 11:33
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Ляховичи известны железной дорогой, богатейшей историей, молочными реками и кисельными берегами. Здесь отличная молочка и консервы, так что сыты будете не только впечатлениями, рассказали в программе «Путевка BY».

Историк рассказал, что от замка в Ляховичах до Несвижа мог существовать подземный ход в 45 км-1

На протяжении истории Ляховичами владели известные представители магнатских родов. Легендарная Барбара Радзивилл, та самая Черная панна Несвижа. Сигизмунд II Август в 1572-м поменял Ляховичи на местечко Свислочь у Яна Иеронима Ходкевича. А его сын, гетман ВКЛ Ян Кароль Ходкевич в конце XVI – начале XVII века построил на левом берегу Ведьмы каменный оборонительный замок, знаменитую Ляховичскую фортецию.

Историк рассказал, что от замка в Ляховичах до Несвижа мог существовать подземный ход в 45 км-4

Виталий Толкач, учитель истории СШ № 2 г. Ляховичи, экскурсовод:
Замок был размерами 175 на 220 метров. Мост поднимался на больших цепях, в случае опасности в замке могло спрятаться все местное население. Кроме этого, внутри замка был построен двухэтажный П-образный дворец, где находились определенные комнаты владельца замка и так далее. Под замковыми валами, говорят, были какие-то проходы, чтобы по бастионам замка можно было передвигаться в случае осады.

Историк рассказал, что от замка в Ляховичах до Несвижа мог существовать подземный ход в 45 км-7

Чудо военной инженерии! Протяженность стен составляла более километра. Долгое время замок был неприступной крепостью для врагов и молниеносно отводил удары. Но не устоял под натиском Северной войны в 1706-м. Мощная цитадель не дожила до наших дней, но сегодня величаво озаряет герб города. А на площади Ленина в ее честь установлен памятный знак...

Анастасия Макеева, корреспондент:
Ходят легенды, что от фортеции был подземный ход чуть ли не до самого Несвижа, 45 километров.
Кто знает… На самом деле гении фортификации могли такое сооружение обеспечить необходимыми ходами, до Несвижа в том числе.

Легенды о Ляховичах. Рассказываем о белорусском городе на реке Ведьма – читайте далее.

# История # общество # Анастасия Макеева

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