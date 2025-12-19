«Читать умеете?» Путин удивлен тем, что «несет» Рютте про войну с РФ

Президент РФ Владимир Путин, выступая на программе «Итоги года», выразил удивление заявлениями генсека НАТО Марка Рютте о необходимости готовиться к войне с Россией. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что знаком с Рютте лично и всегда считал его грамотным и эффективным руководителем, однако нынешняя риторика вызывает вопросы.

Путин подчеркнул, что в стратегии национальной безопасности США Россия не названа врагом, тогда как глава НАТО говорит о подготовке к войне. По его словам, подобные заявления выглядят нелогично, учитывая роль Америки как основного участника и спонсора альянса.

«Как это? Читать-то умеете? Как это вы НАТО настраиваете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает?» – сказал Президент.

Президент предположил, что Рютте может не обладать достаточной профессиональной подготовкой для своей новой должности, и добавил, что внимательнее относиться к своим обязанностям следует не только ему, но и другим западным политикам.

Фото: Pinterest