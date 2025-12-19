VR-путешествия и экологические инсталляции! Масштабная выставка «Моя Беларусь» открылась в Минске
VR-путешествия, мастер-классы, экологические инсталляции и исследовательские станции. Все это – о выставке «Моя Беларусь», которая 19 декабря официально открылась для посетителей. В Минском международном выставочном центре «БелЭкспо» представлено многообразие достижений нашей страны с прицелом на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выставке работает наша съемочная группа. Алеся Иванова выходит на прямую связь со студией.
Алеся Иванова, корреспондент:
Выставка «Моя Беларусь» сегодня, 19 декабря, официально открылась для всех желающих. И вот первое, что встречает посетителей, которые заходят в Национальный выставочный центр, это такая фотозона в виде огромной карты Беларуси. Здесь разместились знаковые объекты, возведенные в столице и регионах за годы независимости нашей страны.
Кстати, не менее интересная инсталляция и с обратной стороны. Это такая большая фотозона в виде дуба. Здесь можно сделать не только интересное фото, но и также оставить записку с пожеланием, в том числе своей родной стране.
Разместилась в холле уникальная экологическая инсталляция, где можно не только увидеть, но и ощутить, прочувствовать, послушать аромат и красоту белорусской земли.
В 2025 году выставка «Моя Беларусь» еще более интерактивная, яркая и максимально высокотехнологичная. В отличие от 2024 года, не изменились дизайн и конфигурация экспозиционного пространства. Его разделили на три условные части. Основная экспозиция включает 8 тематических блоков, отражающих акценты в развитии нашей страны на пятилетку. От промышленности и науки, до медицины, спорта и сельского хозяйства. Тематические блоки дополняют иммерсионные технологии, виртуальные активности и интерактивные стенды.
Никита Ваганов, специалист выставочной деятельности Минского моторного завода:
Представлена интерактивная зона, где можно в очках виртуальной реальности разобрать двигатель, посмотреть поближе, как он работает. Вот на экране как раз и представлена. Дети могут подходить, надевать очки, снимать каждую деталь и смотреть даже, что это за она, как она называется и для чего нужна в двигателе.
Подробности в видео.