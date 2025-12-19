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«Внимательно». Путин призвал НАТО читать про РФ в стратегии нацбезопасности США

19 декабря 2025 13:41
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«Внимательно». Путин призвал НАТО читать про РФ в стратегии нацбезопасности США-0

По мнению лидера РФ Владимира Путина, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие лидеры западных стран должны более серьезно относиться к своим обязательствам и ознакомиться с новой стратегией США в области безопасности, в которой Россия не обозначена как угроза. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что, несмотря на это, в руководстве НАТО говорят о подготовке к войне с РФ, что, по его словам, выглядит нелогичным и говорит о недостаточной профессиональной подготовке.

Путин отметил, что подобная риторика ставит под вопрос и беспокоит не только генерального секретаря НАТО, но и других западных политиков.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин

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