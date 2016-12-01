Урожай, оставленный на поле, и скот под открытым небом: в Быховском районе работники фермы дают сигнал SOS

Новости Беларуси. Неубранный урожай и фермы, крыши которых напоминают решето. Вопиющие факты бесхозяйственности увидела наша съемочная группа в Быховском районе. На горячую линию СТВ обратились работники молочно-товарного предприятия, где, по их словам, невозможно работать, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Ремонт кровли на этом молочно-товарном комплексе совпал с приездом группы СТВ. Может, действительно простое совпадение? Работники уверены, что нет. Ферма стояла полураскрытой с середины лета – отголоски июльского урагана. Первый снег и первые морозы телята увидели воочию.

Янина Титова, доярка молочно-товарной фермы «Красный берег»:

Как пришел новый руководитель, так и начались проблемы, а до сих пор у нас все было хорошо.

Екатерина Рыжанкова, работник молочно-товарной фермы «Красный берег»:

Ева Николаевна нас не уважает и не слышит, что ей говорим.

Работники фермы просят руководителя создать нормальные условия хотя бы для скота. Ведь слабые привесы, надои – бумажные термины отражаются на реальной зарплате людей.

Елена Ткачева, телятница молочно-товарной фермы «Красный берег»:

Условия вот сами видите. Все вручную, все на руках, все сами делаем. А зарплата минимальная.

Кроме сырости и холода есть на ферме и проблема с кормом. Сегодня в рационе телят – слегка подгнившая трава.

Ирина Трищ, заведующий молочно-товарной фермой «Красный берег»:

Ничего нет питательного в нем. Есть заключение, что корм плохой, что идет только большим быкам на вскармливание. И все равно кормим, потому что нам нечем кормить.

Тем временем, по словам работников, на одном из полей до сих пор не убран урожай свеклы и моркови. Перекопали и забыли, снегом замело. А вот еще один интересный пейзаж.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Эту солому должны были убрать под навес еще до 1 ноября. И вот уже декабрь месяц, но многие десятки тюков до сих пор в поле. Солома начала гнить и теперь вряд ли пригодна как корм для скота.

Работники хозяйства все беды связывают с руководителем, который за полтора года работы так и не нашла общий язык с людьми.

Ева Ковзик, председатель Быховского райагропромтехснаба:

Не такая у нас уже сильно большая проблема, не хуже всех. Это просто вот эти писательницы. Пишут, сами не знают, что им писать. Я не могу сделать за полтора года все.

Несколько месяцев в этом хозяйстве идут проверки. Чем они закончатся, неизвестно, но одно решение уже принято.

Андрей Кожемякин, заместитель председателя Могилевского облсельхозпрода:

С учетом проблем, которые есть в хозяйстве с данным руководителем, уже подобрана кандидатура по замене и в ближайшее время в этом хозяйстве руководитель будет заменен.

Новому руководителю предстоит решение многих задач. Пожалуй, главная из них – услышать свой коллектив.