Всемирный день борьбы со СПИДом: как научиться жить ВИЧ и кто может помочь

Новости Беларуси. Эти люди редко предают огласке свой статус. Белорусов, которые сегодня могут открыто рассказать о том, что они ВИЧ-инфицированы – по-прежнему немного. О вирусе иммунодефицита мир знает уже не один десяток лет, и все это время врачи ищут способы лечения, общество учится жить рядом с этим заболеванием, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Викторию жизнь испытала на прочность буквально год назад. Новость о том, что результат теста положительный, перевернул все с ног на голову. Сейчас женщина, конечно, по-другому смотрит на ошибки прошлого, но прекрасно понимает, что уже ничего не вернуть, и нужно начинать жизнь с чистого листа.

Виктория:

Потихонечку восстанавливаюсь. Здоровья хочется. Хочется все успеть. Заново жизнь у меня начинается.

Ирине – 35. Она тоже оказалась втянутой в водоворот непростых событий. Женщина живет с диагнозом меньше, чем полгода. ВИЧ-терапию ей проходить пока не нужно. Лишь в раз полгода сдавать анализ.

Прочему я – главный вопрос, который останавливает ВИЧ-инфицированных прийти к психологу. Ирине, профессиональному психологу, это известно как никому. Многие пытаются скрыть ситуацию от близких и бороться самостоятельно.

Ирина Статкевич, консультант БОО «Позитивное движение»:

К психологам обращаются единицы. Странно, но так и есть. Единственное, кого они просят – это равный консультант. Это человек, который сам живет с ВИЧ.

Ежегодно на лечение ВИЧ-позитивных тратятся десятки миллионов. Сейчас в стране около 17 тысяч белорусов имеют положительный статус, при этом почти все получают антивирусную терапию отечественными препаратами. Справиться с непростой ситуацией помогают и в специальных центрах.

Наталья Силуянова, социальный работник БОО «Позитивное движение»:

Мы помогаем устроиться на работу. Помогаем восстановить документы, потому что люди, страдающие такими проблемами, у них есть страх пойти в какие-то учреждения.

Мир знает о вирусе иммунодефицита уже не один десяток лет, пусть и не так быстро, но общество учится жить рядом с этим заболеванием, не бояться и не осуждать ВИЧ-положительных людей.

Для одних ВИЧ – этот диагноз- приговор, для других смысл задуматься, сделать выводы и измениться. Наши герои сегодня пытаются бороться со всем миром и его правилами, а также с соблазнами, которые когда-то перевернули весь их сценарий, написанный жизнью.