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С 12 по 14 июня не рекомендуется проводить работы с растениями. Лунный календарь для огородников и любителей дачи

10 июля 2022 13:34
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И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 11 июля – посадка всех видов зелени и салата, спаржи, сельдерея. Уделите время скашиванию газона, борьбе с вредителями и сорняками. Рекомендованы также поливы, однако очень умеренные. Не рекомендуется выкапывать картофель и сажать луковичные цветы, рассказали в программе «Плюс-минус».  

С 12 по 14 июня не рекомендуется проводить работы с растениями. Лунный календарь для огородников и любителей дачи-1

Что касается 12-14 июля, то это дни полнолуния. Поэтому не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.  

15-17 июля – работать с растениями не рекомендуется, но можно перекапывать и рыхлить почву, вносить удобрения, полоть сорняки и прореживать всходы. Можно копать картофель и собирать ягоды. Не рекомендуется поливать растения.  

С 12 по 14 июня не рекомендуется проводить работы с растениями. Лунный календарь для огородников и любителей дачи-4

16-18 июля – посев огурцов и помидоров, щавеля, редиса, посадка клубники. Отличные дни для посадки любых цветов. Рекомендованы поливы и подкормки, однако очень умеренные. Не рекомендуется обрабатывать химикатами растения, особенно листья.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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