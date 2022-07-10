С 12 по 14 июня не рекомендуется проводить работы с растениями. Лунный календарь для огородников и любителей дачи

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 11 июля – посадка всех видов зелени и салата, спаржи, сельдерея. Уделите время скашиванию газона, борьбе с вредителями и сорняками. Рекомендованы также поливы, однако очень умеренные. Не рекомендуется выкапывать картофель и сажать луковичные цветы, рассказали в программе «Плюс-минус».