С 12 по 14 июня не рекомендуется проводить работы с растениями. Лунный календарь для огородников и любителей дачи

И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 11 июля – посадка всех видов зелени и салата, спаржи, сельдерея. Уделите время скашиванию газона, борьбе с вредителями и сорняками. Рекомендованы также поливы, однако очень умеренные. Не рекомендуется выкапывать картофель и сажать луковичные цветы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Что касается 12-14 июля, то это дни полнолуния. Поэтому не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.
15-17 июля – работать с растениями не рекомендуется, но можно перекапывать и рыхлить почву, вносить удобрения, полоть сорняки и прореживать всходы. Можно копать картофель и собирать ягоды. Не рекомендуется поливать растения.
16-18 июля – посев огурцов и помидоров, щавеля, редиса, посадка клубники. Отличные дни для посадки любых цветов. Рекомендованы поливы и подкормки, однако очень умеренные. Не рекомендуется обрабатывать химикатами растения, особенно листья.
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