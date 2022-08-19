Урожай-2022: в Беларуси обработано порядка 80% площадей

Новости Беларуси. На 19 августа в Беларуси намолочено 6 миллионов 239 тысяч тонн зерна. Уже обработано порядка 80 % площадей. В среднем по стране с каждого гектара получается около 38 центнеров с гектара. При этом в отдельных хозяйствах урожайность зерновых достигает 100 центнеров.

Массовую уборку практически завершила Брестская область – по сравнению с 2021 годом здесь удалось собрать на 200 тысяч тонн больше зерна. А вот самый большой вклад в общереспубликанский каравай на счету столичных аграриев.