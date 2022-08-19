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Урожай-2022: в Беларуси обработано порядка 80% площадей

19 августа 2022 08:11
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Новости Беларуси. На 19 августа в Беларуси намолочено 6 миллионов 239 тысяч тонн зерна. Уже обработано порядка 80 % площадей. В среднем по стране с каждого гектара получается около 38 центнеров с гектара. При этом в отдельных хозяйствах урожайность зерновых достигает 100 центнеров.  

Урожай-2022: в Беларуси обработано порядка 80% площадей-1

Массовую уборку практически завершила Брестская область – по сравнению с 2021 годом здесь удалось собрать на 200 тысяч тонн больше зерна. А вот самый большой вклад в общереспубликанский каравай на счету столичных аграриев.  

Урожай-2022: в Беларуси обработано порядка 80% площадей-4

Намолот Минской области уже превысил 1,5 миллиона тонн. На цифру с шестью нулями рассчитывают и в других регионах. К тому же и погода позволяет держать хороший темп. Завершить массовую жатву необходимо оперативно. Главные требования к аграриям – собрать зерно качественно и без потерь.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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