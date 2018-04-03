Уровень возмещения населением затрат на отопление будет увеличиваться параллельно с ростом доходов – Калинин

Новости Беларуси. Как снизить энергозатраты в жилфонде и таким образом уменьшить финансовую нагрузку на потребителей, обсуждали 3 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской столице открылась выставка «Вода и тепло». Площадка объединила производителей и поставщиков современных технологий из 20 стран. Тепловая энергия – самая затратная статья в жировках. Сейчас белорусы оплачивают около 20% от реальной стоимости. И как еще раз обратил внимание вице-премьер страны Анатолий Калинин, уровень возмещения затрат будет увеличиваться параллельно с ростом доходов.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы решаем комплекс вопросов, которые позволят нам, первое: бережно и рационально относиться к природным богатствам, к её потреблению и использованию, а также снизить воздействие на экологию. Второе: в рамках сохранения тепла и снижения теплопотребления мы принимаем государственную программу сделать тепловую реабилитацию домов, которые построены раньше.

Около 70% жилого фонда модернизируют в ближайшие 10 лет. По оценкам специалистов, это снизит затраты в полтора-два раза.