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Уронили еду в кафе или сели на окрашенную лавочку. В каких ситуациях можно рассчитывать на компенсацию?

19 мая 2021 08:44
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Корреспондент нашей программы Юлия Пашкевич признается, что ей впору присвоить титул «Мисс неуклюжесть» за регулярное попадание в неловкие ситуации.

Юлия Пашкевич:
В моей жизни было много нелепых ситуаций. Вот одна из таких приключилась со мной, когда я была в Петербурге. Я зашла в кофейню, взяла себе немного еды. Получилось так, что я эту еду перевернула, она у меня просто упала с подноса, было не очень приятно. На что владельцы заведения любезно согласились мне дать новую еду, ничего не потребовав взамен.

Уронили еду в кафе или сели на окрашенную лавочку. В каких ситуациях можно рассчитывать на компенсацию?-1

Вежливый жест со стороны заведения еще не означает, что любой неповоротливый посетитель может рассчитывать на порцию супа задаром.

Дарина Гулюта, председатель правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Если потребитель по каким-то своим причинам самостоятельно выронил, уронил, бросил на пол, то это вопросы именно потребителя, в магазине не обязаны компенсировать.

Уронили еду в кафе или сели на окрашенную лавочку. В каких ситуациях можно рассчитывать на компенсацию?-4

Курьезы в общественных местах поджидают на каждом шагу. Мокрый пол в кинотеатре или разлитый стакан сока в ресторане – повод предъявлять претензии администрации.

Дарина Гулюта:
Если это произошло по вине самого магазина, то есть они не обеспечили безопасность нахождения потребителя в своей точке оказания услуг, значит весь причиненный ущерб должен компенсировать именно этот магазин. Потребителю необходимо обратиться через книгу замечаний и предложений, расписать, что произошло, и заявить свои требования. Потребителю необходимо сфотографировать свое требование, которое он оставил в книге замечаний и предложений.

В случае, если был причинен вред здоровью, скорая фиксирует, при каких обстоятельствах, что случилось с человеком. Кроме того, потребителю еще рекомендовано произвести видеосъемку.

Уронили еду в кафе или сели на окрашенную лавочку. В каких ситуациях можно рассчитывать на компенсацию?-7

Сделали заказ в кофейне, выпили ароматный напиток, попросили расчет, предоставили банковскую карту. Официант разводит руками – терминал неисправен. А вот наличных с собой нет. Вас не предупредили о проблеме заранее, значит кофе за счет заведения. А вот в такси так вопросы не решаются.

Уронили еду в кафе или сели на окрашенную лавочку. В каких ситуациях можно рассчитывать на компенсацию?-10

Дарина Гулюта:
Здесь заблаговременно необходимо диспетчеру сообщать, что вы хотите рассчитаться банковской карточкой, и, соответственно, таксист приедет к вам с терминалом. Пассажир должен предупредить. Они не обязаны иметь терминалы для приема банковских карточек.

Уронили еду в кафе или сели на окрашенную лавочку. В каких ситуациях можно рассчитывать на компенсацию?-13

Осторожно, окрашено! Весной преображается не только природа, но и инфраструктура. Красочные парки в это время походят на минное поле, особенно если там не установлены оповещающие таблички. Посиделки на скамейках могут отпечататься не только в памяти.

Уронили еду в кафе или сели на окрашенную лавочку. В каких ситуациях можно рассчитывать на компенсацию?-16

Дарина Гулюта:
Если в общественном месте человек сел на окрашенную лавочку, чем был причинен ущерб его имуществу, необходимо зафиксировать, что лавочка была окрашенной, в какой одежде был потребитель. Необходимо найти организации, которые обслуживают данное место, и предъявить им письменную претензию. Необходимо посчитать стоимость либо химчистки, либо устранения, если это дырка, затертости, что возможно устранить. А если это невозможно устранить, то эксперты дадут стоимость утраченной вещи.

# Защита прав потребителей # общество # Юлия Пашкевич # Дарина Гулюта # Мария Кронда # Фотофакт # общество

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