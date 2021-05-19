Уронили еду в кафе или сели на окрашенную лавочку. В каких ситуациях можно рассчитывать на компенсацию?

Корреспондент нашей программы Юлия Пашкевич признается, что ей впору присвоить титул «Мисс неуклюжесть» за регулярное попадание в неловкие ситуации. Юлия Пашкевич:

В моей жизни было много нелепых ситуаций. Вот одна из таких приключилась со мной, когда я была в Петербурге. Я зашла в кофейню, взяла себе немного еды. Получилось так, что я эту еду перевернула, она у меня просто упала с подноса, было не очень приятно. На что владельцы заведения любезно согласились мне дать новую еду, ничего не потребовав взамен.

Вежливый жест со стороны заведения еще не означает, что любой неповоротливый посетитель может рассчитывать на порцию супа задаром. Дарина Гулюта, председатель правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:

Если потребитель по каким-то своим причинам самостоятельно выронил, уронил, бросил на пол, то это вопросы именно потребителя, в магазине не обязаны компенсировать.

Курьезы в общественных местах поджидают на каждом шагу. Мокрый пол в кинотеатре или разлитый стакан сока в ресторане – повод предъявлять претензии администрации. Дарина Гулюта:

Если это произошло по вине самого магазина, то есть они не обеспечили безопасность нахождения потребителя в своей точке оказания услуг, значит весь причиненный ущерб должен компенсировать именно этот магазин. Потребителю необходимо обратиться через книгу замечаний и предложений, расписать, что произошло, и заявить свои требования. Потребителю необходимо сфотографировать свое требование, которое он оставил в книге замечаний и предложений. В случае, если был причинен вред здоровью, скорая фиксирует, при каких обстоятельствах, что случилось с человеком. Кроме того, потребителю еще рекомендовано произвести видеосъемку.

Сделали заказ в кофейне, выпили ароматный напиток, попросили расчет, предоставили банковскую карту. Официант разводит руками – терминал неисправен. А вот наличных с собой нет. Вас не предупредили о проблеме заранее, значит кофе за счет заведения. А вот в такси так вопросы не решаются.

Дарина Гулюта:

Здесь заблаговременно необходимо диспетчеру сообщать, что вы хотите рассчитаться банковской карточкой, и, соответственно, таксист приедет к вам с терминалом. Пассажир должен предупредить. Они не обязаны иметь терминалы для приема банковских карточек.

Осторожно, окрашено! Весной преображается не только природа, но и инфраструктура. Красочные парки в это время походят на минное поле, особенно если там не установлены оповещающие таблички. Посиделки на скамейках могут отпечататься не только в памяти.