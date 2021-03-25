«Уроки истории должны проходить не столько в кабинетах, сколько здесь». Священник о мемориальном комплексе «Тростенец»

Новости Беларуси. Общественные организации страны помогут Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Общественные организации страны помогут Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Тростенец» – крупнейшее на территории Беларуси и четвертое по масштабу на континенте место массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации.
Общее название объединяет несколько локаций жутких событий войны. Согласно официальным данным, здесь погибли свыше 206 тысяч человек.
В самом начале войны в концлагерь из Западной Европы шли целые эшелоны смерти. В основном ссылали евреев из Германии, Австрии и Польши. Спустя семь десятков лет на месте концлагеря выросли «Врата памяти» – символ единства всех народов во имя добра и милосердия.
Алексей Васин, клирик прихода Храма в честь Всех Святых:
Такие места сплачивают людей. Такие места открывают людям мудрость. Такие места подчеркивают, что жизнь есть дар Божий. Мы должны прежде всего понимать, что уроки истории – это наше и духовное, и интеллектуальное образование – должны проходить не столько в кабинетах и классах, сколько здесь.
Вся эта неделя, как и предыдущая, проходит в Беларуси под знаком хатынской трагедии – одной из самых страшных страниц Великой Отечественной. Но мест, где можно поклониться тем, кто погиб в годы войны, на нашей земле тысячи. Впрочем, отношение белорусов к собственной трагической истории не ограничивается акциями, датами или временными рамками. Это то, что у каждого с рождения. Это то, что нас объединяет.