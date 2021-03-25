«Уроки истории должны проходить не столько в кабинетах, сколько здесь». Священник о мемориальном комплексе «Тростенец»

Новости Беларуси. Общественные организации страны помогут Белорусскому культурному центру духовного Возрождения в создании информационного центра в мемориальном комплексе «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Тростенец» – крупнейшее на территории Беларуси и четвертое по масштабу на континенте место массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации. Общее название объединяет несколько локаций жутких событий войны. Согласно официальным данным, здесь погибли свыше 206 тысяч человек.

В самом начале войны в концлагерь из Западной Европы шли целые эшелоны смерти. В основном ссылали евреев из Германии, Австрии и Польши. Спустя семь десятков лет на месте концлагеря выросли «Врата памяти» – символ единства всех народов во имя добра и милосердия.

Алексей Васин, клирик прихода Храма в честь Всех Святых:

Такие места сплачивают людей. Такие места открывают людям мудрость. Такие места подчеркивают, что жизнь есть дар Божий. Мы должны прежде всего понимать, что уроки истории – это наше и духовное, и интеллектуальное образование – должны проходить не столько в кабинетах и классах, сколько здесь.