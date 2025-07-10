Ураган в Могилёве – местные жители и экстренные службы объединяются для ликвидации последствий стихии

Могилев восстанавливается после мощнейшего за последнее десятилетие урагана, который обрушился на город ночью. К утру масштабы ЧС стали очевидны: шквальный ветер вырвал деревья с корнями, посрывал кровли домов, разрушил заборы, повреждены оказались автомобили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Серьезный ущерб нанесен частному сектору, во дворах разбросан шифер, разбиты стекла. Анатолий Исаченко прокомментировал ситуацию в Могилевской области после непогоды.

Шифер подняла с гаража, и летел осколками здесь, разбивал все машины. Сюда насквозь проткнуло.

Вечер, крыша полетела. Что вы, гром, молнии, затопило весь дом.

К сожалению, стихия привела к человеческим жертвам. Под упавшим деревом погибла девушка, один человек находится в тяжелом состоянии, еще троим оказывают медицинскую помощь – их состояние врачи оценивают как стабильное. Могилевский горисполком экстренно создал штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, который работает с 4 утра. Для помощи могилевским спасателям подключились коллеги из Витебской области. На расчистку завалов мобилизовано более 100 работников лесхозов и 20 единиц техники. Все подразделения МЧС по Могилевской области переведены на усиленный режим несения службы.

Дмитрий Голубев, начальник Могилевского областного управления МЧС Беларуси:

Алгоритм действий наш следующий. После того как мы закончим работу на улицах, дорогах, после того как мы на социальных объектах – детских садах, школах – уберем деревья, больницы уже запустились, у нас были проблемы с больницами, мы начнем отрабатывать сообщения в частном секторе, фиксировать разрушенные кровли, убирать деревья, где упали они.