«Каждый голос важен». Активисты БРСМ креативно проводят информационную кампанию накануне парламентских выборов
Новости Беларуси. Молодые и инициативные: БРСМ продолжает информационную кампанию о выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 ноября активисты по всей стране проводят более сотни пикетов, где в деталях рассказывают о предстоящем голосовании.
Молодежь приглашает сделать выбор креативно: это всевозможные флешмобы, танцевальные шоу и даже квесты. Также предлагают нарисовать портрет идеального депутата или написать пожелание народным избранникам.
Анна Микулич, организатор акции:
Люди должны быть осведомлены и должны принять участие, потому что каждый голос важен.
Для меня идеальным депутатом является человек, который имеет представление о людях, который уже имел возможность работать с разными слоями населения. Во-вторых, это должен быть человек неравнодушный и с устойчивыми моральными ориентирами.
Виолетта Гордейчик, второй секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ:
Мы агитируем молодежь, население приходить на выборы 17 ноября. Рассказываем им, что нужно с собой взять, предлагаем сфотографироваться в нашей фотозоне с хэштегом #яприду. Дарим шарики, повязываем ленточки на руки и даем с собой буклетик, где написано, куда и когда приходить.
Такие молодежные пункты активности будут проходить каждую субботу до 16 ноября – это канун выборов в Палату представителей.
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