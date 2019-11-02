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«Каждый голос важен». Активисты БРСМ креативно проводят информационную кампанию накануне парламентских выборов

02 ноября 2019 14:09
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Новости Беларуси. Молодые и инициативные: БРСМ продолжает информационную кампанию о выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 ноября активисты по всей стране проводят более сотни пикетов, где в деталях рассказывают о предстоящем голосовании.

«Каждый голос важен». Активисты БРСМ креативно проводят информационную кампанию накануне парламентских выборов-1

Молодежь приглашает сделать выбор креативно: это всевозможные флешмобы, танцевальные шоу и даже квесты. Также предлагают нарисовать портрет идеального депутата или написать пожелание народным избранникам.

«Каждый голос важен». Активисты БРСМ креативно проводят информационную кампанию накануне парламентских выборов-4

Анна Микулич, организатор акции:
Люди должны быть осведомлены и должны принять участие, потому что каждый голос важен.

Для меня идеальным депутатом является человек, который имеет представление о людях, который уже имел возможность работать с разными слоями населения. Во-вторых, это должен быть человек неравнодушный и с устойчивыми моральными ориентирами.

«Каждый голос важен». Активисты БРСМ креативно проводят информационную кампанию накануне парламентских выборов-7

Виолетта Гордейчик, второй секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ:
Мы агитируем молодежь, население приходить на выборы 17 ноября. Рассказываем им, что нужно с собой взять, предлагаем сфотографироваться в нашей фотозоне с хэштегом #яприду. Дарим шарики, повязываем ленточки на руки и даем с собой буклетик, где написано, куда и когда приходить.

«Каждый голос важен». Активисты БРСМ креативно проводят информационную кампанию накануне парламентских выборов-10

Такие молодежные пункты активности будут проходить каждую субботу до 16 ноября – это канун выборов в Палату представителей.

Парламентские выборы. Кому рекомендуют прийти на избирательные участки заранее накануне выборов?

# Выборы-2019 # общество # Анна Микулич # Виолетта Гордейчик # Фотофакт

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