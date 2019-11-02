«Каждый голос важен». Активисты БРСМ креативно проводят информационную кампанию накануне парламентских выборов

Новости Беларуси. Молодые и инициативные: БРСМ продолжает информационную кампанию о выборах в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 ноября активисты по всей стране проводят более сотни пикетов, где в деталях рассказывают о предстоящем голосовании.

Молодежь приглашает сделать выбор креативно: это всевозможные флешмобы, танцевальные шоу и даже квесты. Также предлагают нарисовать портрет идеального депутата или написать пожелание народным избранникам.

Анна Микулич, организатор акции:

Люди должны быть осведомлены и должны принять участие, потому что каждый голос важен.

Для меня идеальным депутатом является человек, который имеет представление о людях, который уже имел возможность работать с разными слоями населения. Во-вторых, это должен быть человек неравнодушный и с устойчивыми моральными ориентирами.