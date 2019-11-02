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Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей

02 ноября 2019 13:44
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Новости Беларуси. С буднями будущих белорусских спасателей познакомились 2 ноября более полутысячи потенциальных абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-1

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-3

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-5

День открытых дверей прошел в Университете гражданской защиты МЧС. В максимально приближенных к реальности условиях все желающие смогли ощутить на себе нюансы профессии. Самым зрелищным оказался мастер-класс от курсантов-второкурсников с элементами боевой работы. Именно так проходит практическая подготовка учащихся.

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-8

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-10

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-12

Дежурная смена учебной пожарной части самостоятельно выезжает на вызовы и укомплектована таким же оборудованием, как и обычные подразделения МЧС. Одно из главных требований для поступающих – физическая подготовка. Так, силу и ловкость в работе на высоте с альпинистским снаряжением продемонстрировали курсанты, которые занимаются пожарно-спасательным спортом.

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-15

Артем Сенюта, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Все предметы мы изучаем на практике. Мы занимаемся видами спорта, которые помогут нам в будущей профессии.

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-18

Илья Шуба:
Сегодня мы увидели много чего нового, много завораживающих выступлений, много видео. Это смотивировало меня еще больше стремится к цели – поступить сюда.

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-21

Светлана Маршина, ответственный секретарь приемной комиссии Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:
Наши абитуриенты перед подачей документов в университет в обязательном порядке должны пройти профессиональный отбор. Кандидат проходит медицинское освидетельствование в военно-врачебных комиссиях Министерства внутренних дел. Завершающим этапом профессионального отбора является сдача нормативов по физической подготовке, которые тоже проводятся на базе комплектующего органа.

Университет готовит специалистов по двум направлениям – «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», а также «Пожарная и промышленная безопасность». К слову, традиционно не менее 10 % набора – девушки.

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-24

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-26

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-28

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-30

Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей-32

# МЧС Беларуси # общество # Светлана Маршина # Илья Шуба # Артем Сенюта # Фотофакт

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