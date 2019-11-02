Как стать спасателем? В Университете гражданской защиты МЧС провели день открытых дверей

Новости Беларуси. С буднями будущих белорусских спасателей познакомились 2 ноября более полутысячи потенциальных абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День открытых дверей прошел в Университете гражданской защиты МЧС. В максимально приближенных к реальности условиях все желающие смогли ощутить на себе нюансы профессии. Самым зрелищным оказался мастер-класс от курсантов-второкурсников с элементами боевой работы. Именно так проходит практическая подготовка учащихся.

Дежурная смена учебной пожарной части самостоятельно выезжает на вызовы и укомплектована таким же оборудованием, как и обычные подразделения МЧС. Одно из главных требований для поступающих – физическая подготовка. Так, силу и ловкость в работе на высоте с альпинистским снаряжением продемонстрировали курсанты, которые занимаются пожарно-спасательным спортом.

Артем Сенюта, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси: Все предметы мы изучаем на практике. Мы занимаемся видами спорта, которые помогут нам в будущей профессии.

Илья Шуба: Сегодня мы увидели много чего нового, много завораживающих выступлений, много видео. Это смотивировало меня еще больше стремится к цели – поступить сюда.

Светлана Маршина, ответственный секретарь приемной комиссии Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Наши абитуриенты перед подачей документов в университет в обязательном порядке должны пройти профессиональный отбор. Кандидат проходит медицинское освидетельствование в военно-врачебных комиссиях Министерства внутренних дел. Завершающим этапом профессионального отбора является сдача нормативов по физической подготовке, которые тоже проводятся на базе комплектующего органа.

Университет готовит специалистов по двум направлениям – «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций», а также «Пожарная и промышленная безопасность». К слову, традиционно не менее 10 % набора – девушки.