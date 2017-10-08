Уплотнение застройки, вырубка деревьев, снос ветхого жилья: какие вопросы должна урегулировать новая редакция Жилищного кодекса

Новости Беларуси. Дома строят – щепки летят. Нередко возведение высоток в уже обжитых районах столицы и крупных городов заканчивается скандалами. В угоду строительству порой абсолютно бездумно вырубают парки и скверы сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свежий пример – окрестности Минского автозавода, где для прокладки теплотрассы уничтожили 135 дубов и сосен. Здесь это не только украшение, но и естественный фильтр от вредных выбросов. Вырубку, к счастью, остановили. Но таких фактов немало. Прекратить разбой с необоснованным уплотнением жилищной застройки и вырубкой деревьев в городах потребовал Президент. А еще в населенных пунктах, на дорогах и полях навести идеальный порядок. Это слово стало ключевым на встрече у главы государства, где на неделе обсуждали новую редакцию Жилищного кодекса. В зеленой папке, которая по-хорошему должна быть красной, зеленые проблемы микрорайона. Переписка с чиновниками, ответы и мнения – подшивку собирают уже 6 лет. А от такого вида у активисток зашкаливают эмоции.

Тамара Спижарная:

Обрубали корни и вот так, раскачивая, вырывали эти деревья. Поднимают нервы пенсионерок нестыковки в строительстве. От деревьев, посаженных местными жителями, как говорится, и мокрого места не осталось. Такая зачистка связана со строительством автомобильной развязки. Жители микрорайона не выступают против дороги, но деревья должны были стать санитарно-защитной зоной. Тамара Спижарная:

Сокращена санитарно-защитная зона с 25 до 13. Эти деревья, новая аллея нашим проектировщикам помешала, хотя дали слово. Первый ряд не должны были трогать вообще. Под топор пошел и вековой дуб, который пережил войну, но не пережил стройку. А местные жители до сих пор борются за права своих зеленых насаждений. Ольга Коршун, СТВ:

В Минске деревьев-долгожителей мало. И судя по ситуации, чтобы их сберечь, из года в год приходится прилагать все больше усилий. Так кто в ответе за столичные деревья? Вот и жители улицы Центральной бросили все силы на защиту своей аллеи. Чтобы проложить теплотрассу, рубили с плеча и дубы, и сосны – всего 135 здоровых деревьев. А они, между прочим, защищали жителей этого района от вредных выбросов. Совсем недалеко МАЗ. В итоге вырубку приостановили. А такие случаи на особом контроле Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском, с населением по поводу сноса деревьев. Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать. Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением? Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки, поживите там. Обязательно надо конфликт какой-то устроить. В Минске «достукались» до того: начали пилить вековые деревья вместо того, чтобы положить где-то под дорогой, как обычно, коммуникации. В ы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Каждый человек старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья эти посмотреть. Нет, все пилим. Мы мол, новые посадим где-то. Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш, и какая будет от этого польза… Надо прекратить этот разбой! Я прошу, то, что я сейчас обозначил, иметь как жесточайшее указание к вашей работе. Повторения больше не будет. На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе. Одним словом, пришло время упорядочить определенные механизмы, которые регулируют отношения «человек – ЖКХ». Открыть новую страницу в этих отношениях, нередко непростых, должен усовершенствованный Жилищный кодекс. Как стать на очередь на квартиру, как получить арендное жилье и оплатить коммунальные – документ должен расставить все точки над i.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Глава государства поручил учесть в новой редакции Жилищного кодекса единые подходы и постановки на очередь, нормы должны быть прописаны таким образом, чтобы исключить лазейки постановки на очередь, которые сегодня имеются. В целом, лейтмотивом этого совещания стало наведение порядка. Но не рубить с плеча. Во всем нужен хозяйский подход. К примеру, в деревнях растет количество пустующих и ветхих домов. Глава государства предлагает более активно использовать такое жилье для агротуризма. А механизм отчуждения таких домов упростить. Александр Лукашенко:

то касается ветхого, аварийного жилья, моя позиция однозначна: на земле должен быть порядок. Такие строения надо убирать, и земли нужно возвращать в оборот. Эту работу нужно ускорить на местах и подвести под это нормативно-правовой акт, чтобы губернаторы и местные власти не бегали за людьми, которые бросили свое жилище, но в то же время якобы имеют какую-то бумажку на владение этим жильем. Если ты владеешь этим жильем, занимайся им. За последние 5 лет в стране снесли более 47 тысяч ветхих домов, в оборот пустили около 8 тысяч гектаров земли. Эти аккуратные домики появились в Холмичах в прошлом году. Раньше на этом месте был бурьян метром высотой и обветшалые старые дома без хозяев. Сейчас здесь живут молодые специалисты. А в этом агрогородке землю привели в порядок и засеяли сельхозкультурами.