«Эти технологии должны применять с завтрашнего дня»: как в Беларуси будут приводить в порядок местные дороги

Новости Беларуси. Качество дорог – давно бренд Беларуси. Положение, так сказать, обязывает. В ближайшие два года обновят такие крупные магистрали, как Минск – Гродно и Минск – Микашевичи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще к Евроиграм построят вторую взлетно-посадочную трассу в Национальном аэропорту. Это то, что на виду, и то, что определяет лицо страны. А вот местные дороги – далеко не все в хорошем состоянии. И здесь нужна большая государственная программа. В ближайшие годы в Беларуси отремонтируют семь тысяч километров местных дорог, а это как от Минска до Пекина. Работа колоссальная, но главное здесь новые технологии, и, конечно, современная техника. На неделе новации представили Президенту во время рабочей поездки в Слуцкий район. И с детской коляской, и на каблуках. По такой дороге, признается Зинаида Петровна, готова не просто идти – дефилировать. Новенький асфальт на этой улице в городском поселке Лиозно положили в августе. И порадовали местных жителей. Появился на смену ямам и выбоинам.

Зинаида Петухова, житель городского поселка Лиозно:

Техники много проходит. Поэтому и выбоины были. Но систематически ремонтировались они.

Леонид Снаров, начальник филиала Лиозненское ДРСУ-107:

Местные дороги, действительно, нужно приводить в порядок. И мы готовы к этой работе.

Как раз область Витебская входит в топ-три регионов с самой большой протяженностью местных дорог. Правда, такими, качественными похвастаться может не каждый населенный пункт. По данным комиссионных осмотров ремонта требуют примерно 21 тысяча километров дорог. А это 30%. Тут тогда и появляется вопрос: какую технологию реконструкции выбрать? Чтоб было и экономичнее, и эффективнее.

Сергей Смычок, прораб ГП «Гордорматериалы»:

Это непосредственно рабочее место машиниста ресайклера, пульты управления. Именно так выглядит сердце той машины, которая сегодня отвечает за технологическое ноу-хау. В дорожном строительстве. Сергей Смычок:

Этому покрытию буквально неделя. Прочность наберет через 28 дней. Анастасия Иванникова, СТВ:

Одна из эффективных технологий – холодный ресайклинг. Прочность такого покрытия хорошая. Экономия затрат 20-30%, срок службы примерно 25 лет. Технология для Беларуси новая. Пока. О ее особенностях рассказывает Сергей Смычок. Тот, кто непосредственно стоит за рулем уникальной машины. Таких лишь две в Беларуси. Всего для холодного ресайклинга нужно три машины и два катка. Первым идет битумовоз, далее – установка для приготовления цементной суспензии, сам же ресайклер срезает необходимую толщину дорожного покрытия и перерабатывает. В этом-то и есть особенность технологии. Изношенное дорожное покрытие поднимается, смешивается с вяжущим и сразу же укладывается. Способ и быстрый, и экономичный. Позволяет повторно использовать минеральные материалы. Сергей Смычок:

Меньше нужно приезжать делать ямочный ремонт. Использовать такие технологи – требование времени. Иначе не скажешь. Причем для всех стран. Еще 30 лет назад нагрузка на ось была абсолютно другая. Неудивительно, что совсем недавно многие столкнулись с проблемой модернизации состарившихся дорожных сетей. Нужны были новые рентабельные методы реанимации. Альтернатива материалоемким и достаточно дорогостоящим технологиям. Назрел вопрос и в Беларуси. В первую очередь для местных дорог.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас в более-менее нормальном состоянии дороги международные и республиканские. Высокого уровня, мы их привели в нормальное состояние, затратили немало средств, конечно, в том числе и вторую кольцевую построили. И так далее, и так далее. Спохватившись, понятно, не было столько денег, мы поняли, что упустили дороги местного значения. Это дороги, которые соединяют районный центр с областью, районные с агрогородком, в агрогородке эти дороги и так далее. В самом-самом низу эти дороги – их большинство, и там живут люди. И нам надо помочь. Мы приняли решение, что до конца этой пятилетки мы должны создать программу возрождения и модернизации этих дорог, приведения их в порядок – местных дорог. Еще на совещании в апреле Президент поручил проанализировать разные технологии строительства и реконструкции дорог. И цена, и качество должны соответствовать. Да и дорожную сеть в порядок нужно приводить за три-четыре года. Технологиями с использованием битумных материалов уже овладели в совершенстве. Время новых. Прочных и экономичных. На неделе Президенту продемонстрировали своеобразный экспериментальный участок. Перекресток дорог и трех технологий. Это уже упомянутый холодный ресайклинг. Технология вторая – устройство покрытий из жестких укатываемых бетонных смесей. Для дорог с интенсивным движением тяжелой техники. Так называемая классика с асфальтоукладчиком и катком. Третья – устройство дорожного основания из материалов, укрепленных цементом и модифицирующими добавками. Надежность и долговечность повышается минимум на 10%. Машина поднимает песчаный слой, перемешивает с цементом и водой. В итоге вниманию этакая укрепленная гравийка. Использовать такие технологии и можно, и нужно.

Александр Лукашенко:

Эти технологии должны применять с завтрашнего дня. Чтобы с будущего года начали работать, а не просто показали – и забыли. Начали работать по всем этим десяти или семи технологиям. Это твоя задача. Железный контроль. Если они по программе не выполняют, значит, с них спрос. «Амкодор» может и шарнирно-сочлененные рамы делать, и несочлененные трактора, но это его хлеб. Дорожная техника – это Шакутин. Поэтому надо сделать упор и на него. То, что он не справляется, надо по другим. У нас есть машина, трактор и автомобиль, на которые можно навесить любые органы. Если у нас не получаются, как у немцев, бункерного типа шикарные машины, давайте приспособим обычную. Но чтобы мы это делали. За «ноу-хау» в авто-реконструкции выступают и дорожники. Вот только тут встает вопрос. К примеру, все для того же холодного ресайклинга нужны машины. Пока их производят лишь немцы и американцы. Подключить хотелось бы и белорусского производителя. Взять хотя бы «Амкодор». Тем более в данном случае и хотим, и можем, – уверен Алексей Бусел. Декан факультета транспортных коммуникаций БНТУ когда-то сам работал директором «БелдорНИИ».

Алексей Бусел, декан факультета транспортных коммуникаций Белорусского национального технического университета:

Мы отрабатываем хорошие технологии, показываем, потом они трансформируются на Россию. Поэтому мы немножко впереди планеты всей, которая восточнее нас. Правда, в вопросе дорожных «ноу-хау» нельзя забывать и про особенности каждого региона. Взять, к примеру, область Гомельскую. Юг страны. Считают область и самым асфальтированным регионом Беларуси. Из 10 тысяч километров местных дорог более шести имеют усовершенствованное покрытие.