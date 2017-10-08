«В Беларуси еда отменная, колбасы увозим с собой килограммами»: россияне о белорусских продуктах питания

Новости Беларуси. Вкус белорусского молока, масла и сыра хорошо знают и в десятимиллионной Москве. На будущей неделе в российской столице пройдут Дни Минска и так любимые москвичами белорусские ярмарки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В лучших традициях на ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства. Верблюдица весом в тонну ехала из Астрахани 20 часов. По соседству диковинные вислоухие овцы, лихие скакуны, лисы и буренки-рекордсменки. Своих телят привезли и могилевские селекционеры. Здесь же домики для молодняка белорусского производства. А вот вкус нашего молока посетителям выставки знаком и без дегустации.

Посетительница выставки:

Белорусские товары очень распространены, я сама из Ярославской области, и даже у нас проходят выставки-распродажи белорусских товаров. Нам всем очень нравится. И когда я была в Беларуси, еда отменная, колбасы увозим с собой килограммами. На крупнейшем агропромышленном форуме участники со всей России и СНГ со своими новинками и урожаем. И, кажется, нет российских регионов, где бы не знали белорусское.

Анатолий Михайлов, предприниматель (Россия):

Я из Марий Эл, я езжу по ярмаркам. И вашу белорусскую продукцию очень прекрасно знаю, что сыр, что колбасы, «бацька» ваш молодец, я сам специалист в сельском хозяйстве, дай Бог вам здоровья, чтоб так же развивались. Тем временем, стенд только бобруйского предприятия за дни форума наработал контрактов на 300 миллионов российских рублей. Вот и фермера из Сергиева Посада Магомеда в белорусской технике привлекает простота и надежность.

Магомед Магомедов, глава фермерского хозяйства (Россия):

И качество лучше, и проще с ним работать, самое главное для сельскохозяйственника – это простота в эксплуатации. В Беларуси еще с советской закалки осталась промышленность, сами знаете. Яна Шипко, СТВ:

О белорусском качестве здесь наслышаны. Вот уж случай, когда на рекламу даже не нужно тратиться. В общем, нашим товарам потребители тут всегда рады. Шанс закупиться ими будет и на Днях Минска в Москве. С 2012 года столицы поочередно гостят друг у друга, дабы представить свой потенциал и найти еще больше точек соприкосновения. В самом сердце Москвы уже через день развернется большая белорусская ярмарка. В этих павильонах-теремках можно будет найти белорусский лен, косметику, посуду, угоститься драниками, колбасой, сыром, зефиром.