«Она уродливая? Страшная? На дороге стоит?»: кому мешает детская площадка в деревне Проточное

Новости Беларуси. Вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Что делать с самодельными детскими площадками во дворах? По-человечески это похвальная инициатива местных жителей, а де-юре такие сооружения вне закона со всеми последствиями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эта маленькая детская площадка появилась в деревне Проточное года два назад. Раньше детвора развлекалась прятками в камышах да шишки собирала, в том числе и на лбах. Местный житель Алексей Яскевич понял: так дело не пойдет. И своими руками воздвигнул теперь уже место притяжения – сюда приходят дети со всей округи.

Алексей Яскевич:

Разницы нет, чей ребенок пришел. Наоборот, я любопытствую, как они с местными входят в контакт. Каждая деталька, деревяшка – все свое. Есть даже пушка, которая одним видом воспитывает патриотизм. Алексей Яскевич:

Детям нравится полазить по этой пушке, покричать: «Огонь, батарея!» Однако не все так просто: успех маленького детского городка – а ничего похожего рядом нет и в помине – вскружил голову некоторым людям.

Алексей Волков, СТВ:

Сейчас из-за погоды эта детская площадка больше походит на декорации для триллера – не хватает разве что клоуна с шариками за спиной. И все же для местных детей, особенно летом – это большой подарок, который, впрочем, устраивает далеко не всех, потому что площадка – это хорошо, а что не по ГОСТу – плохо. Площадка здесь – это нарушение закона! Где-то с таким текстом на Алексея написали доброжелатели анонимку в сельсовет. Место общественное и строить без кучи документов нельзя. А значит, дети вернутся в камыши из-за юридических каруселей.

Алексей Яскевич:

Пусть оставят на балансе коммунхоза того же или сельского совета. Я даже готов на то, чтобы мне отдали этот кусочек в аренду, я буду платить за этот кусочек деньги. Комментировать судьбу площадки местные чиновники нам не стали. Съемочная группа СТВ, конечно, не инспекция, однако наш водитель и местный житель убедились: качели надежные – не ломаются. Но, может, действительно мешает односельчанам Алексея гулкий детский смех?

Александра Свиридова, жительница деревни Проточное (Могилевская область):

Разве в нашей деревне мало общественного места, что надо снести эту площадку? По-моему, у нас места предостаточно, хватит на весь Минск даже. Позже к горячей дискуссии подключилась и соседка Александры.

Галина Гуринович, жительница деревни Проточное (Могилевская область):

Детишкам есть куда прийти! Вы что! Как она может мешать? Она уродливая? Страшная? На дороге стоит? Как лебеди могут мешать здесь, скажите? Так же и площадка. Сносить нельзя оставить. Запятая в деле детской площадки все больше становится многоточием. Судьба рукотворного творения может решиться 20 октября. Однако как в таких ситуациях поступать – по закону или справедливости – вопрос открыт.

Альтернативный двор в минской Серебрянке, пожалуй, ярчайший пример, когда энтузиасты захотели, а в ЖЭСе не мешали. Своими силами волонтеры и жители построили то, что сейчас вызывает у взрослых гордость, у детей восторг.

Надежда Царенок, представитель Минской урбанистической платформы:

Задача – познакомить жителей друг с другом и показать, что вокруг много людей, которые хотят и могут менять дворовую территорию. Поначалу далеко не все отнеслись к затее с должным оптимизмом – обманут, решили жильцы. Но были те, кто поверил – и не пожалели.