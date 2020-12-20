«Рабочий день начинается в 7 утра». Коммунальщики о работе во время гололёда

Новости Беларуси. Конец декабря – снова то плюс, то минус. Уже классика жанра в последние годы. С наступлением зимы количество обращений в травмпункты увеличилось в два-три раза. Самой гололедной стала прошлая неделя, в начале этой температура вышла на плюсовой уровень. Но ежедневное морозное утро продолжило выстраивать квесты на дорогах. Число получивших гололедные и холодовые травмы переходило за тысячу по всей стране. Кстати, Витебская область занимает печальное первое место в этом рейтинге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Стриго, корреспондент:

Шутки шутками, а зимние преграды на дорогах вызывают далеко не позитивные эмоции. Только за последние две недели в Беларуси холод и гололед в прямом смысле свалили с ног почти 1200 человек. Кто виноват: погода, коммунальные службы или невнимательность самих людей? Сегодня попробуем разобраться в этом скользком вопросе и даже найти лайфхаки, как устоять на ледяном покрывале. И начнем, пожалуй, с народных методов.

Конечно, основное предназначение валенок – утеплить ноги. Но и на скользкой дороге они могут выручить, но только подшитые. Есть и другой вариант: на подошву современных сапог приклеить несколько кусочков войлока. Так на скользкой дороге вы будете чувствовать себя увереннее. Впрочем, лайфхаков в интернете много, но не все работают. Например, приклеенный пластырь, наждачная бумага или надетый поверх обуви носок долго не прослужат. А вот нанесенный на подошву клей и песок – вполне эффективный метод. Это что касается личной борьбы с гололедом. Но и работа коммунальных служб должна быть на уровне.

Анастасия Коневко, рабочая по комплексной уборке и содержанию территории ЖЭС 132 Московского района:

У нас рабочий день начинается в 7 утра. Если снег, то посыпаем, в первую очередь, где скользко, чистим. Каждый закреплен по своему, но стараемся друг другу помочь. Коммунальные службы в зимний сезон уделяют внимание самым опасным участкам: ступенькам подъездов и переходов метрополитена, остановкам, дорогам, вымощенным плиткой или булыжным камнем, и местам, где есть уклоны. Кстати, тротуарная плитка и асфальт замерзают одинаково, но распределение осадков разное. За счет небольшой шероховатости и меньшего водонасыщения асфальт менее скользкий, чем плитка.