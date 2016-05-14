Университетская суббота в Минске станет ежегодной

Новости Беларуси. Университетская суббота сегодня впервые прошла в Минске. Тысячи абитуриентов приехали в столицу, чтобы пообщаться с преподавателями и студентами. Привлекали внимание гостей здесь самыми разными способами.

Абитуриенты:

Всегда волнуешься, всегда не знаешь, что тебя ждет.

Ощущение некого страха, но и некого предвкушения.

У меня мечта с детства, я хочу стать актрисой.

И здесь собраны все возможности, чтобы мечта действительно сбылась. Университетская суббота в Минске объединила абитуриентов со всей страны. Татьяна – одна из самых амбициозных. Девушка планирует стать экономистом.

Татьяна Тананушко:

Приехали сюда те, кто еще не определился совсем, что-то не знает, чтобы услышать из первых уст не только от консультантов, которые все это организовывают, но и от студентов, которые учатся.

А уже экономист с образованием, Ирина, решает, где ей получить второе высшее. Девушка на «ты» с цифрами, но сегодня она задержалась у стенда Академии искусств. Факультет дизайна. Вот уж полная переквалификация.

Ирина Воропаева:

Уже с опытом жизненным пытаешься раскрыть себя.

Вузы сегодня удивляли как могли. Всевозможные мастер-классы, игры, викторины. Что тут говорить, если уже на входе абитуриентов встречали гости из разных эпох. Солдаты времен Первой мировой, рыцари Средневековья и викинги. Презентовал себя исторический факультет.

Николай Подоляк, студент исторического факультета БГУ:

Мы пытаемся взять внешним видом. Мы сразу говорим, что мы исторический факультет БГУ. И конечно, народ сразу интересуется, ему нравится, нас фотографируют.

Спортсмены дают мастер-класс по вольной борьбе, инженеры презентуют роботов. А у химиков свои карты в рукаве. Студенты покоряют чудесами прикладной науки.

Виталий Кондрев, старший преподаватель кафедры аналитической химии химического факультета БГУ:

Этот опыт называется «Египетская ночь».

Чтобы посмотреть «Египетскую ночь» в Минске, Лизе пришлось преодолеть не одну сотню километров. Девушка приехала из Могилева. Мечтает стать фармацевтом.

Елизавета Боровикова:

Про общежитие спрашивали. Это интересует всех студентов. Срок обучения и проходные баллы.

С новой программой субботу встречает и педагогический университет. Об учителях сегодня говорят много. Подготовка наставника нового поколения — задача номер один при обучении кадров.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка:

Сегодня требуется новая компетенция от учителя, сегодня надо усиливать подготовку к его работе с семьей. Сегодня учитель должен обладать современными IT-компетенциями.

Университетская суббота в Беларуси прошла впервые. Более 50 вузов собрались вместе на одной площадке. Мероприятие, скорее всего, станет традиционным.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Мы очень надеемся, что школьникам и их родителям это понравится. И сделаем этот праздник ежегодным, который будем совершенствовать.

Студенты сегодня демонстрируют не только профессиональные качества. Итоги фестиваля художественного творчества «АРТ-вакации» подвели прямо на праздничной площадке. Гала-концерт лучших номеров стал яркой точкой молодежного форума.

Химики поют, инженеры танцуют, а спортсмены показывают шоу. Студенчество — это не только учебники и лекции. Это возможность проявить себя, причем, по всем направлениям. Ведь именно сейчас каждый из этих ребят уже создает свое будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.