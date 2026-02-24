Из-за отказа от белорусского транзита железная дорога Литвы оказалась в тяжёлом кризисе

Власти Литвы вынуждены расплачиваться за санкции, введенные против Беларуси. Решение, принятое Вильнюсом, в том числе по указке ЕС, теперь опустошает государственный бюджет. Властям необходимо поддерживать предприятия и целые отрасли, которые терпят огромные убытки. В частности, Литовская железная дорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отказ от транзита белорусских калийных удобрений обернулся для национального перевозчика глубоким кризисом. Литовская железная дорога лишилась средств на содержание подвижного состава и инфраструктуры. Теперь помощи просят у правительства. Только в декабре 2025 года в качестве компенсации за понесенные убытки компании выплатили почти 81 миллион евро. И эта цифра ежемесячно растет. Всего же с 2022 года, когда Литва отказалась от белорусского транзита, содержание железной дороги обошлось государству почти в 370 миллионов евро. При этом общие убытки перевозчика от санкций уже превысили 12 миллиардов евро.