Уникальный шестидневный интерактивный телемарафон СТВ ко Дню Победы. Что осталось за кадром?

Новости Беларуси. К юбилею победы в Великой Отечественной телеканал СТВ провел 6-дневный марафон. Максимально интерактивный, а значит с участием зрителей. В котором можно было поделиться своими историями, воспоминаниями о суровом военном времени и радости победы 9 мая 1945 года. Кроме того, телеканал подвел итоги республиканской акции «Письмо Победителю». 70 самых трогательных посланий уже заняли почетное место в Музее истории Великой Отечественной.

Внешнее должно соответствовать внутреннему. А настрой у всех приподнятый, душевный, возвышенный. Еще бы – всех марафонцев благословил сам отец Федор Повный.

Отец Федор Повный:

Успехов в том деле, которое вы задумали. Важное, нужное, чистое, благородное и святое дело.

Каждый гость студии рассказывал свою личную историю о войне. Вот родные отца Федора погибли в «Тростенце». За три дня до освобождения Минска.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Нам всем нужно помнить, что страшнее войны, пожалуй, нет ничего. И мы все должны сделать все, чтобы на нашей земле никогда больше не было войны.

У министра образования своя история, связанная с войной и именами. Оба его дедушки в войну погибли. А звали их Михаилами. Обоих. В честь них его и назвали.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Меня родители хотели назвать Александром. Бабушки восстали против этого и сказали, что в честь дедов, которые воевали, которые погибли, надо называть сына Михаилом.

Своего сына Никиту привел в студию. Тот признался, что за кадром министр образования совершенно не склонен читать наставления.

Никита Журавков:

Да, конечно, воспитывает, но в первую очередь он мне папа, а не министр.

Современная молодежь воспитана патриотами – убедились мы в ходе акции «Письмо Победителю». Тысячи посланий получили, а в день Победы передали в Музей истории Великой Отечественной войны. По дороге поздравляли гуляющих.

Напоследок еще раз перечитывали истории. Признавались, что слезы наворачивались от искренних посланий. Наконец, передали их директору музея.

Директор Музея истории Великой Отечественной войны:

Спасибо. Мы все эти письма рассмотрим, систематизируем, создадим специальный архив, потому что это теперь уже тоже исторические материалы.

В музее частыми гостями в последний месяц были Гульсара Нуржанова и Ирина Мартьянова. О каждом из его залов они сняли фильмы. Съемки были масштабные, и монтажи – грандиозные.

Результат мы видели весь день в эфире марафона. Жалеют при этом, что за кадром осталось множество интересных фактов. Ведь всю информацию в 10 минут не вложишь.

Масштабным в 2015 году был и наш марафон – он длился 6 дней. С понедельника по субботу в студии вспоминали о военном времени и Великой Победе.

Мы слушали и ваши истории. Те, которыми делились звонившие на наши «горячие линии», рассказывали о том, как война сказалась на их семьях.

Сергей Манько, ведущий, куратор «Горячей линии» телемарафона «Наша победа»:

Очень много звонков. Каждый час около 20-30 человек звонят. Не все могут дозвониться. Очень приятно, что марафон действительно нашел отклик у зрителей.

Владимир Васильевич смотрит нас и вспоминает, как 18-летним юношей начал боевой путь на фронте. За ходом марафона следит при помощи телевизора – подарка от телеканала СТВ.

Владимир Марченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Я очень доволен, что получил от вас такой большой подарок в канун 70-летия нашей Победы.

Такими же телевизорами порадовали еще двух ветеранов, оставшихся без родных. Иван Петрович, впрочем, одиноким себя не считает – часто принимает гостей. Даже от помощи соцработников отказывается, а ведь ему уже почти 95.

Иван Данильченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Смотрю, вспоминаю свою молодость, что были молодые, защищали родину.

О происходящем в главной праздничной точке Минска нам рассказывала Ольга Петрашевская в ходе прямых включений. Лучший ракурс для них нашли на крыше передвижной телестудии.

«Ухом» на телевизионном сленге называют наушник для связи – это он зацепился. А это Оля уже «в космосе» – шуточное определение самого включения – оно же идет через спутник. Вот и все, пора спускаться с небес на землю.

Гостей весь день принимали и в студии, а мы с ними общаемся за кадром. С руководителем агрокомбината пили зеленый чай, китайский, и размышляли, почему бы его у нас не выращивать. Арбузы же наши ученые адаптировали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Радоман, председатель правления СПК «Агрокомбинат Снов»:

Уже в Беларуси дыни свободно выращиваются. Возможно, наши ученые проработают данный вопрос и будем выращивать свой чай.

Станислав Якубович, как и его знаменитый однофамилец, веселил нас невероятными историями. Делал комплименты, нашему телеканалу в том числе.

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ», управляющая компания холдинга «БелАЗ холдинг»:

Мне у вас нравится творческая атмосфера: все что-то ищут, двигают, шевелят. Это видно на экране. Когда дома видишь, у вас какие-то фишки, изюминки появляются.

Уже ближе к полуночи к нам пришел Николай Скориков. Взбадривались песнями. Есть у народного артиста заветная, которая строить и жить помогает. И всегда энергией заряжает.

Эфирную пару певцу составил Миша, который как-то у нас в сюжете демонстрировал выдающиеся знания Конституции. Разные поколения (у одного отец воевал, а у другого – прадедушка), а патриотизм одинаковый.

Михаил Тимошевич, учащийся ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска»:

Если враг придет все-таки на землю, нужно его уничтожать. Как хочешь, но надо уничтожать. Хочешь, не хочешь, но уничтожай.

Наши ведущие приготовили сюрприз всем нам и Николаю Скорикову: попытались составить ему конкуренцию – записали свою версию «Марша Перамогі», который звучит на парадах.